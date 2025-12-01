Banco Azteca fortalece su compromiso con la inclusión: entrega 200 sillas de ruedas en 2025

. .La entrega de estas sillas abre puertas a oportunidades en educación y empleo.

Banco Azteca ha redoblado sus esfuerzos en sostenibilidad social con la entrega de 200 sillas de ruedas a personas con discapacidad, como parte del programa A Quien Corresponda. Esta acción, realizada durante 2025, se enmarca en la iniciativa #ApoyarNosToca y responde a una necesidad urgente: garantizar el derecho a la movilidad como base para la participación plena en la vida cotidiana.

La cuarta y última entrega del año tuvo lugar en la Sucursal Santa Úrsula, con la presencia de Alberto Tanus, director general de Préstamo y Cobranza, quien destacó: “Con esta entrega cerramos un ciclo de apoyo que refleja el compromiso auténtico de Banco Azteca con la prosperidad incluyente. Estas 200 sillas de ruedas representan más que un apoyo material: son herramientas que permiten a las personas recuperar movilidad, avanzar con independencia y abrir nuevas posibilidades para sus familias”.

En México, el 6.6% de la población vive con alguna discapacidad, y cerca del 30% enfrenta barreras significativas para acceder a recursos de movilidad, según datos del INEGI. Ante este panorama, iniciativas como #ApoyarNosToca se convierten en mecanismos clave para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

A través de A Quien Corresponda, Banco Azteca ha logrado identificar y atender necesidades específicas en comunidades marginadas, contribuyendo de manera tangible al bienestar social. La entrega de sillas de ruedas no solo facilita el desplazamiento, sino que también abre puertas a oportunidades educativas y laborales, pilares fundamentales para la inclusión activa.

En un contexto donde la responsabilidad corporativa es cada vez más valorada por los consumidores, Banco Azteca se posiciona como un referente en acciones que promueven la equidad y la justicia social. Este esfuerzo establece un modelo replicable para otras instituciones comprometidas con la construcción de una sociedad más compasiva e incluyente.