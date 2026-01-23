Stori: la fintech mexicana que está revolucionando el acceso al crédito

El acceso al crédito ha sido, por años, una barrera para millones de personas en México. Historiales inexistentes, trámites complejos o requisitos difíciles de cumplir han dejado fuera del sistema financiero a una parte importante de la población.

En medio de este escenario, Stori ha emergido como una de las fintech más relevantes del país, transformando la forma en que las personas obtienen y gestionan crédito.

Fundada con el objetivo de democratizar las finanzas, Stori no solo ha crecido a nivel de usuarios, sino que también ha captado la atención de inversionistas, organismos financieros y medios especializados.

Su modelo de negocio, centrado en la inclusión y en la simplicidad, está marcando una diferencia real en la vida de quienes no encontraban oportunidades en la banca tradicional.

Crecimiento sostenido y expansión acelerada

Stori comenzó como una solución para personas sin historial crediticio, pero rápidamente se ha convertido en un actor clave del ecosistema fintech latinoamericano. En pocos años, ha superado el millón de tarjetas emitidas, colocándose entre las principales emisoras de crédito no bancarias del país.

Este crecimiento ha sido respaldado por importantes rondas de inversión, incluyendo fondos internacionales que han apostado por la solidez del proyecto. Gracias a este impulso, Stori ha podido mejorar su infraestructura tecnológica, ampliar su equipo y escalar su modelo a nivel regional.

Además, ha sido reconocida como una de las startups más prometedoras del continente por su impacto social, innovación y enfoque centrado en el usuario.

Una tarjeta pensada para quienes inician

Uno de los grandes aciertos de Stori ha sido identificar a ese segmento olvidado por los bancos: jóvenes, trabajadores independientes o personas con ingresos variables que, hasta ahora, no podían acceder a crédito formal.

La tarjeta Stori no cobra anualidad, no exige historial previo y se gestiona completamente desde una aplicación móvil. Esto permite que el usuario tenga control total sobre sus movimientos, fechas de pago y saldo disponible, con una experiencia intuitiva y accesible.

Además, reporta a buró de crédito, lo cual permite que los usuarios construyan o reconstruyan su historial con cada uso responsable. Este enfoque educativo y progresivo ha sido clave en la fidelización de su base de clientes.

Más que una tarjeta: una plataforma financiera

Stori no se ha quedado solo en ofrecer una tarjeta de crédito. Ha ampliado sus servicios para convertirse en una plataforma que ayuda a sus usuarios a mejorar su salud financiera.

A través de su app, ofrece acceso a herramientas de consulta de buró de crédito, contenido educativo, recordatorios de pago y próximamente, otros productos como préstamos personales y ahorro.

Esta visión integral posiciona a la marca como algo más que un emisor: es un aliado financiero que acompaña al usuario en su crecimiento económico, paso a paso.

Compromiso con la inclusión y la transparencia

En un entorno donde muchas instituciones financieras aún manejan productos con costos ocultos, letras pequeñas y procesos engorrosos, Stori apuesta por la transparencia total. Todo está claramente explicado, desde el proceso de solicitud hasta los términos y condiciones del crédito.

Este enfoque ha generado confianza y ha permitido que la empresa crezca con una base sólida de usuarios satisfechos que valoran el trato justo, la claridad en la información y la facilidad para resolver dudas a través de canales digitales.

Un futuro con visión regional

Si bien su presencia actual está centrada en México, Stori ya ha dado los primeros pasos hacia su expansión en América Latina. Países con contextos similares en inclusión financiera representan una gran oportunidad para replicar su modelo y seguir generando impacto positivo.

Con una combinación de tecnología, educación financiera y un enfoque humano, Stori está demostrando que es posible transformar el acceso al crédito en la región, sin perder de vista la rentabilidad y la escalabilidad.

Lo que empezó como una startup con una visión clara, hoy es una realidad que está cambiando vidas. Y todo indica que su historia apenas comienza.