‘The Brutalist’ y ‘Emilia Pérez’ son nominadas a los Premios del Sindicato de Productores

‘The Brutalist’ y ‘Emilia Pérez’ Los filmes de Brady Corbet y Jacques Audiard (Especial)

El narco musical del francés Jacques Audiard, Emilia Pérez y la epopeya de posguerra The Brutalist de Brady Corbet figuran entre las películas nominadas al máximo galardón de los Premios del Sindicato de Productores (PGA Awards) que se celebrarán el 8 de febrero de 2025 en Los Ángeles.

Las cintas de Audiard y Corbet compiten por el premio Darryl F. Zanuck a mejor productor de películas de cine junto a Anora de Sean Baker; Conclave de Edward Berger; Wicked de Jon M. Chu; Dune: Part Two de Denis Villeneuve; A Complete Unknown de James Mangold, la comedia A Real Pain de Jesse Eisenberg; The Substance de Coralie Fargeat; y September 5, de Tim Felbaum.

El premio al productor destacado de películas animadas lo disputarán la cinta muda Flow; el éxito de Pixar Inside Out 2; la segunda parte de la historia de la guerrera polinesia Moana 2, la comedia británica Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl y la emotiva The Wild Robot.

En el ámbito televisivo, el premio Norman Felton al productor destacado en serie de drama lo competirán las series Bad Sisters, The Diplomat, Fallout, Shogun y Slow Horses.

Mientras que el premio Danny Thomas a serie de comedia tiene como contendientes a Abbott Elementary; The Bear; Curb Your Enthusiasm; Hacks y Only Murders in the Building.

El éxito de Netflix Baby Reindeer; FEUD: Capote Vs. The Swans; The Penguin; Ripley; y True Detective: Night Country, buscarán alzarse con el premio al productor destacado en una miniserie o de antología, David L. Wolper.

La lista de los nominados se publicó este jueves después de que los organizadores cambiasen la fecha hasta en dos ocasiones debido a los devastadores incendios forestales de Los Ángeles, que se mantienen activos y que han cobrado la vida de al menos 25 personas.