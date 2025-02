Pablo Cantú y la búsqueda de música cósmica con Polaris

Pablo Cantú, líder de Polaris (OCESA/Liliana Estrada)

Luego de una exitosa carrera como baterista de la banda de la banda capitalina Reyno, el multiinstrumentista y productor musical Pablo Cantú está más que listo para vivir en el presente con Polaris, su interesante propuesta musical que radica en conocimiento personal como compositor, productor y cantautor, además de explorar el vacío como fuente inagotable de inspiración.

Polaris es el proyecto donde aprovechó para detenerse y hacer una reflexión acerca de su equipo, la administración de los recursos y la veracidad de sus temas, para no lanzar una canción por presión externa sino por buenas razones, para ofrecer calidad.

En conferencia de prensa el talentoso músico compartió detalles de la presentación que llevará a cabo el próximo 8 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde cantará parte de las canciones de lo que será su próximo material discográfico titulado Metanoia, además de los temas que han surgido en esta nueva etapa de su carrera musical.

“Todo se agudizó posterior a Reyno, se profundizó esa búsqueda de un norte donde adentro y afuera mientras uno profundiza se vuelve lo mismo, en un deseo y una necesidad de integrar todas las diversidades, particularmente lo que a uno le resulta más ajeno, lo más difícil, es donde he tenido un enfoque muy intenso, en los últimos años, por tratar de hacerme consciente de todo de mí”, indicó Pablo.

“Siempre busqué música cósmica, el arte nos ha ayudado a salir de nosotros mismos, es algo que nos fortalece en nuestras identidades, como Polaris, la estrella del norte, siempre estuve buscando cierta poesía para poder expandir los horizontes de lo que creo ser”, explicó el músico.

Polaris debutó en noviembre de 2017 con el sencillo “Voz de Marte”, marcando el inicio de una aventura que, aunque emocionante, también vino cargada de incertidumbre. Inquietud que quedó superada con la salida de sus primeros álbumes, 1.5 (2021) y Nuevos Aires (2022)

Para Pablo, Polaris es más que una banda: es un laboratorio de ideas donde la música se transforma en un vehículo para hablar de lo que entendemos y lo que no. Además, cuestiona la falta de riesgo en la escena nacional actual, donde muchas bandas buscan más el reconocimiento social que entregar algo comprometido a sus seguidores.

“Se que mis compañeros están en una búsqueda semejante, fortalecimos nuestro compromiso con esa visión que más que humanidad es vida, lo que une a todas las cuestiones ese norte lo dirige a uno a una sutileza que llamamos quietud y esa quietud tiene que ver con una intensidad que se vive pero libre de fricción, llena de aceptación y hay muchas variantes de la meditación que me di cuenta que inconscientemente era lo que buscábamos, la música”

Con Polaris, Pablo Cantú junto con Santiago Franco y Marco Paul, músicos igualmente multiinstrumentistas componen la banda, prometen llevarnos por un camino de exploración, arte y belleza, lleno de nuevos sonidos y abstracciones, y explorar el vacío como fuente de inspiración.

“Ese vacío es muy juguetón, cuando uno crea desde el vacío y no desde la identidad, es muy impredecible no sabes a dónde te va a llevar, tiene que ver con el atrevimiento de ir paso a paso descubriendo algo que no sabes que es hasta que se de su forma final, no hay una preconcepción, ese vacío suele ofrecer un reto de algo que tú todavía no eres, tiene que ver con el atrevimiento”, finalizó el músico.

La cinta será el sábado 8 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en punto de las 21:00 horas.