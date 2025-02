Kendrick Lamar promete hacer un espectáculo de Super Bowl con pasión

El músico Kendrick Lamar (ERIK S. LESSER)

Kendrick Lamar, triunfador en los pasados premios Grammy 2025, aseveró este jueves que no perderá su esencia de contar historias en el espectáculo del Super Bowl LIX, aunque no aseguró si interpretará su éxito “Not like us”.

“Mi narrativa. Siempre he sido abierto a la narración de historias en mi catálogo desde que inicié. Sin importar el escenario siempre he tenido esa pasión. La pasión que tengo ahora sigue siendo la misma que tenía cuando empecé, eso me trajo hasta aquí”, dijo el artista de hip hop más popular del momento.

Lamar habló en la previa a su actuación en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LIX que el próximo domingo disputarán Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs en el Caesars Superdome de New Orleans, Louisiana.

El domingo pasado el cantante de 37 años acaparó cinco Premios Grammy gracias a su polémica canción “Not like us”, la cual marca el punto más alto de su rivalidad con Drake, rapero, con quien tuvo algunas colaboraciones desde el 2011, y al que llama pedófilo en dicha composición.

Kendrick Lamar es reconocido por su talento para intercalar fusiones de jazz, funk y soul en su música en la que sus letras cuentan historias sobre la identidad racial, la lucha social, la pobreza y la violencia.

“Me gusta hacer que la gente escuche, pero también que vea y piense un poco. Conozco a los individuos más malos y agresivos, pero no pueden expresarse como quieren, así que recurren a otras cosas, pero yo tengo las herramientas necesarias para comunicarlo de manera efectiva”, afirmó.

El interprete de éxitos como “King Kunta”, “Bad blood”, “Euphoria”, entre otros, reconoció que el principal reto para mantener esa narrativa de la que habla el próximo domingo serán los 13 minutos efectivos que durará su espectáculo.

“Es un poco salvaje, pero permitirá saber en qué punto estoy desde mi perspectiva de cómo pienso sobre mi catálogo. Quiero estar encerrado en cómo me siento y la energía que tengo ahora. Quiero llevar eso al espectáculo y que el mundo lo vea. Deseo que esa energía llegue a la gente que está en el estadio y a los que están frente al televisor”, concluyó.

Entre otros artistas que también se presentarán en torno al Super Bowl LIX estará Jon Batiste, cantante nativo de Luisiana, quien interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes del juego.

Trombone Shorty y Lauren Daigle, también oriundos de la región, cantarán el tradicional “America the beautiful”.