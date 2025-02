Adriana Paz celebra los festivales de cine porque divierten y hacen reflexionar

Adriana Paz en el Festival Global de Cine de Santo Domingo. (EFE/ Orlando Barría/EFE)

La actriz mexicana Adriana Paz afirmó que los festivales de cine son un punto de encuentro para disfrutar de películas “que nos confrontan, que nos diviertan y que nos hagan reflexionar”.

La intérprete de cine, teatro y televisión fue reconocida durante la apertura de la décimo séptima edición del Festival Global de Cine de Santo Domingo.

“Estoy sorprendida de toda la gente que está aquí, de lo que he estado escuchando (...) me siento como de la familia, muchas felicidades a ustedes por celebrar el cine”, dijo Paz, la primera actriz de su país en ganar la Palma de Oro en Cannes, Francia, por su papel en la cinta Emilia Pérez, reconocimiento que incluyó a sus compañeras, la dominicana Zoe Saldaña, la española Karla Sofía Gascón y a la estadounidense Selena Gómez.

Paz dijo esperar que esta no sea su última visita a República Dominicana y que le contará a Saldaña las cosas “chingonas” que “están pasando aquí y lo bien que me he sentido hoy”.

El festival, dedicado de manera póstuma al cineasta y fotógrafo dominicano Rubén Abud y a la India como país invitado, precisamente comenzó con un largometraje de esta nación: La luz que imaginamos, de la directora india Payal Kapadia, una coproducción de esa nación, Francia, Luxemburgo y Países Bajos, ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes y nominada al Globo de Oro a la mejor película internacional, entre otros reconocimientos.

El actor dominicano Manny Pérez también fue reconocido y subió al escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde apuntó que a los 11 años llegó a Estados Unidos “sin hablar nada de inglés”, pero con el sueño de que un día llegaría “esa audición”.

Pérez, conocido por la serie Third Watch y la película Washington Heights, entre otras producciones en suelo estadounidense, expresó sentirse “contento, como un niño” y dedicó parte de sus palabras para agradecer al cine dominicano y para pedir que este siga recibiendo apoyo.

El presentador de la gala y director del festival, Omar de la Cruz, dijo previo a esto estar seguro de que la Ley de Cine en el país no sería “tocada”, en alusión a que su modificación fue incluida en el intento del Gobierno dominicano de realizar una reforma fiscal el año pasado, que debió retirar del Congreso Nacional (bicameral) ante la avalancha de críticas de todos los sectores del país.

Por otra parte, el embajador de la India, Ramu Abbagan, recordó en su discurso de agradecimiento, que su país produce al año mil películas en 10 idiomas.

“India es la mayor democracia del mundo, es una sociedad que ama la libertad de expresión que se refleja en sus películas”, agregó el diplomático, que exhortó a las dos naciones a tener un mayor acercamiento en el área cinematográfica y afirmó que su país ofrece “generosos incentivos” para este capítulo.

El Festival Global de Cine de Santo Domingo concluyó el 6 de febrero con la película dominicana Olivia y las nubes, del director Tomás Pichardo.