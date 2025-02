‘Dog Man’, líder de taquilla en EU y con un acumulado de 66 mdd en el mundo

Fotograma de Dog Man (CORTESÍA)

Dog Man se mantiene como líder de la cartelera en el fin de semana de la Super Bowl con una recaudación de 13,7 millones de dólares en Estados Unidos, y un total acumulado desde su estreno de 66 millones de dólares en todo el mundo.

La película de animación de DreamWorks se ha mantenido con facilidad en primera posición. A esta película le siguen en recaudación Heart eyes y Love hurts.

Heart eyes, un filme de terror y con temática de San Valentín, se queda en segunda posición con 8,5 millones de dólares de recaudación con un estreno en 3 mil 102 salas en Estados Unidos, el único país en el que se ha lanzado.

Love hurts, una comedia de acción protagonizado por Ke Huy Quan (ganador del Oscar por Everything everywhere all at once), consigue la tercera posición el fin de semana de su estreno con 6,8 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, 5,8 de ellos solo en Estados Unidos.

En cuarta posición, Mufasa: The Lion King, con 3,9 millones de dólares este fin de semana y desde su estreno 671 millones en todo el mundo.