México triunfa en el Festival Clermont-Ferrand, el más importante de cortometrajes en el mundo

El cineasta Esteban Azuela gana en el Festival Clermont-Ferrand Compitió en la categoría Lab. (David Sánchez)

El Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand, el más importante del mundo en su categoría, concluyó el 8 de febrero tras una semana de proyecciones y actividades que reunieron a cineastas de todo el mundo. La edición de este año tuvo una presencia destacada de México, que logró importantes reconocimientos en la competencia.

En la sección Lab, dedicada a propuestas innovadoras y arriesgadas, el Gran Premio fue otorgado a Aferrado, del director mexicano Esteban Azuela. Al recibir el galardón, Azuela expresó su sorpresa y satisfacción por el reconocimiento a una obra que explora técnicas no convencionales:

“Desde el inicio creímos en una técnica que no está hecha para hacer cine y estamos aquí en Clermont, donde nos están reconociendo que sí podemos hacer cine con estas técnicas precarias de otras construcciones de la imagen que no vienen desde una cámara cinematográfica”, dijo.

En cuanto a la visión de su filme, el director explicó que Aferrado busca explorar el origen de la violencia desde un entorno familiar: “No retratar a las figuras criminales de una manera glorificante, sino tratar de ver de dónde viene esa violencia, desde un cumpleaños de un domingo”, añadió.

Además, la sección Lab otorgó una mención especial a Gerardo del Razo con Domingo familiar, consolidando el papel de México como una de las cinematografías más relevantes en esta edición del certamen.

La sonidista Michelle Couttolenc Fue parte del jurado de la sección internacional. (David Sánchez)

El jurado internacional contó con la participación de la ingeniera de sonido mexicana Michelle Couttolenc, ganadora del Oscar por Sound of metal, quien destacó la diversidad y calidad de los trabajos presentados:

“Tuvimos 64 cortometrajes, fue una selección complicada porque hay cortos que son muy buenos”, dijo.

También subrayó la diferencia en el apoyo institucional entre Francia y México: “El apoyo aquí es gigantesco y me gustaría que hubiera más apoyo así en México”, comentó.

Su experiencia en Clermont-Ferrand incluyó la impartición de una masterclass sobre sonido cinematográfico, a la que asistieron numerosos estudiantes.

Entre los miembros del jurado también se encontraba la animadora húngara Flóra Anna Buda, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, quien resaltó la relevancia del festival dentro de la industria del cortometraje:

“Veo que hay tanta gente que viene a este festival, lo cual es fantástico. Vi las colas de personas esperando para entrar a las proyecciones, a veces la fila terminaba en la calle”, añadió.

En la competencia internacional, el Gran Premio fue otorgado a Unspoken, del director australiano Damian Walshe-Howling, mientras que en la sección nacional el máximo reconocimiento fue para Genealogía de la violencia, del cineasta francés Mohamed Bourouissa.

Para México, el festival representó una oportunidad de consolidación y visibilidad internacional, con un desempeño que confirma el talento y la innovación de sus cineastas en el formato corto.

Premios destacados del Jurado Oficial:

-Gran Premio Internacional: UNSPOKEN por Damian Walshe-Howling (Australia)

-Gran Premio Nacional: GÉNÉALOGIE DE LA VIOLENCE por Mohamed Bourouissa (Francia)

-Gran Premio Lab: AFERRADO por Esteban Azuela (México)

-Premio Especial del Jurado Internacional: MERCENAIRE por Pier-Philippe Chevigny (Canadá)

-Premio Especial del Jurado Nacional: OH MAYBE NOT TONIGHT por Kim Fino (Francia, Canadá)

-Premio Especial del Jurado Lab: SHIP OF FOOLS por Alia Haju (Alemania, Líbano)