Prime Video confirma la tercera temporada de ‘El señor de los anillos’

Imagenes de la serie Los anillos del poder (ESPECIAL)

Prime Video confirmó este jueves la grabación de una tercera temporada de su serie de televisión The Lord of the Rings: The rings of power (El señor de los anillos: Los anillos de poder), tras ser “uno de los contenidos que ha generado más nuevas suscripciones” a esta plataforma.

El proyecto, explicó Prime en un comunicado, se encuentra ya en fase de preproducción y se rodará en la nueva sede de la serie en los Shepperton Studios de Reino Unido, a las órdenes, entre otros, de Charlotte Brändström y Sanaa Hamri, que ya dirigieron varios episodios, y Stefan Schwartz, que se suma el equipo.

Ambientada en la Segunda Edad del Sol de la Tierra Media, relata la creación de los llamados anillos de poder y el ascenso del señor oscuro Sauron, lo que conduce a la guerra de la Última Alianza, siguiendo el espíritu del universo literario desarrollado por J.R.R. Tolkien.

En su reparto cuenta con Morfydd Clark (Galadriel), Robert Aramayo (Elrond), Max Baldry (Isildur) y Charlie Vickers (Sauron), entre muchos otros, en una producción de la que la crítica ha valorado especialmente su “magnitud épica”.

Según Prime, la primera temporada sigue siendo el mayor estreno de una serie en su historia, mientras la segunda constituye el retorno más visto en horas.