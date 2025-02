Macha y el Bloque Depresivo hace recorrido por las canciones que marcaron época en el Teatro de la Ciudad

Macha y el Bloqueo Depresivo en el Teatro de la Ciudad Tocaron clásicos imprescindibles. (CORTESÍA)

La noche del catorce de febrero se vivió muy romántica para los enamorados, amigos y familiares que asistieron al show de Macha y el Bloque Depresivo bajo el título Tu felicidad es la mía.

El evento se llevó a cabo en uno de los recintos más emblemáticos del Centro Histórico de la capital, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el cual se construyó a principios del siglo XX, un teatro que se ha considerado el más importante de México durante más de una década.

La banda Macha y el Bloque Depresivo hacen un recorrido musical por América Latina, las canciones de los chilenos se han quedado grabadas en la memoria de muchos con sus ritmos contagiosos del son cubano hasta la melancolía de los boleros mexicanos, pasando por la autenticidad de los valses y las baladas que marcaron una época nos hablan de amor, dolor, desamor y esperanza.

La calle de donceles se iluminaba con las luces del teatro, una noche muy serena y tranquila se sentía por las calles del centro.

Macha y el Bloqueo Depresivo en el Teatro de la Ciudad El público mexicano les mostró su cariño. (CORTESÍA)

Más de 1300 espectadores quienes estaban ya en sus asientos esperando el inició de la gran celebración, personas adultas que se veían ansiosas por escuchar aquellas canciones que caracterizan a la banda. La elegancia y arquitectura del teatro le daba un toque muy único a la velada.

Para abrir la puesta musical se presentó un grupo de origen chileno que era conformado por dos músicos y un vocalista, mismos que abrieron en punto de las 20:00 horas, éstos interpretaron un par de canciones como “Esclavo y amo”, “Cuando llora mi guitarra” y “Luna”.

El escenario tenía de fondo un dibujo de dos lobos y una gran luna, las luces eran rojas, azules, verdes y naranjas. Dieron la 20:00 con treinta minutos cuando los nueve integrantes salieron al escenario para ser recibidos por sus fans, quienes se encontraban ya muy eufóricos.

Una gran variedad de instrumentos musicales, nueve integrantes, un género musical que te hacia relajar tus sentidos y una calidad de artistas era lo que se sentía en el transcurso del gran show.

Macha y el Bloqueo Depresivo en el Teatro de la Ciudad Una de las mejores postales de la noche. (CORTESÍA)

La banda chilena ofreció un gran repertorio de canciones a sus invitados, entre ellas algunos covers de artistas y compositores mexicanos y abrieron el espectáculo con “Échame a mí la culpa” y “Procuro olvidarte”.

Aunque el teatro está diseñado para disfrutar un show sentado, algunas personas que también que iban con toda la felicidad no contuvieron las ganas de pararse a bailar al ritmo de las guitarras, era tanta su emoción que lograban contagiarte, entre parejas que bailaban, amigos qué compartirán algo en común, fue un gran día para celebrar el amor y la amistad.

Fueron más de treinta canciones, entre las qué sonaron “Aunque no sea conmigo”, “Loca”, “Qué pasa entre los dos”, “Hoy tengo ganas de ti”, “Mar y cielo” y “Así”. Además de compartir escenario con cuatro jóvenes más, con quienes interpretaron un par de canciones: “La nave del olvido” y “Lo que no fue no será”.

“Estamos muy contentos de estar de nuevo en México con todos ustedes, gracias por estar aquí en esta noche especial”, destacó Chico Trujillo.

La noche se dejó llevar al ritmo de baladas, valses, boleros, cumbia y música cebolla, sin duda alguna vivir un concierto de estos es algo que nadie debe perderse, pues, aunque musicalmente no sea tu gusto, la interpretación de estos chilenos es tan buena qué terminas encantado con sus canciones.