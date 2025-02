Matt Damon deja el protagónico de ‘Animals’ por filme de Nolan; Ben Affleck ahora dirigirá y lo actuará

Los actores Ben Affleck y Matt Damon (ESPECIAL)

Ben Affleck protagonizará el thriller de Netflix, Animals, después de que su amigo y socio Matt Damon se retirara de la producción para poder participar en la próxima película de Christopher Nolan, The Oddysey, según informó Variety.

Affleck también dirigirá el proyecto y será su regreso como director tras el estreno en 2023 del filme Air, que protagonizó Damon, sobre la historia de las zapatillas Nike.

Está previsto que el rodaje de Animals se lleve a cabo en Los Ángeles en abril, mientras que la película de Nolan comenzará sus grabaciones en febrero en diferentes locaciones internacionales.

De la trama, lo único que se sabe hasta el momento es que se trata de una historia policíaca que sigue a un candidato a la alcaldía cuyo hijo es secuestrado.

Aunque Damon ya no protagonizará la cinta, el actor de Good Will Hunting seguirá siendo parte del proyecto como productor a través de la productora que lidera con Affleck, Artists Equity, y el guión correrá a cargo de Billy Ray (Captain Phillips y The Hunger Games) y Connor McIntyre.