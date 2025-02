Rooney y Kate Mara protagonizarán juntas por primera vez una película de la mano de Werner Herzog

Las actrices Rooney y Kate Mara y el cineasta Werner Herzog (ESPECIAL)

Las hermanas Rooney y Kate Mara protagonizarán juntas por primera vez una película, Bucking Fastard, la nueva cinta del director alemán Werner Herzog, informó Deadline.

La película está basada en la historia real de las hermanas gemelas inseparables Joan y Jean, que viven al margen de la sociedad.

Herzog escribirá y dirigirá este largometraje, que todavía no tiene fecha de estreno, pero está previsto que su producción comience esta primavera en Irlanda y Eslovenia.

Esta película marca el debut de las hermanas trabajando juntas en un set de rodaje.

Rooney ha estado nominada al Oscar dos veces: a mejor actriz en 2012 con el suspense The girl with the dragon tattoo (La chica con el tatuaje de dragón); y a mejor actriz de reparto en 2015 con el drama Carol.

Kate, por su parte, ha participado en películas como el romance Happythankyoumoreplease y Fantastic Four (2015) , además de en la exitosa serie House of Cards.