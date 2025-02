Muere Rick Buckler, baterista de la banda The Jam

El baterista Rick Buckler (ESPECIAL)

El músico británico Rick Buckler, baterista del mítico grupo de rock-punk The Jam, ha fallecido a los 69 años en la ciudad de Woking, en el Reino Unido.

La muerte de Buckler, ocurrida el 17 de febrero, fue confirmada por sus compañeros de banda Paul Weller y Bruce Foxton en las redes sociales y se ha producido apenas unas semanas después de que el músico tuviera que cancelar una gira debido a complicaciones de salud.

“Estoy conmocionado y entristecido por la muerte de Rick. Estoy pensando en todos nosotros ensayando en mi habitación en Stanley Road, Woking. En todos los pubs y clubes en los que tocábamos cuando éramos niños, hasta que finalmente grabamos un disco. ¡Qué viaje!”, escribió Weller en su perfil de X.

“Fuimos mucho más allá de nuestros sueños y lo que hicimos resiste la prueba del tiempo. Mi más sentido pésame a toda la familia y amigos”, agregó.

“Me quedé impactado y devastado al escuchar la triste noticia de hoy. Rick era un buen tipo y un gran baterista cuyos innovadores patrones de batería ayudaron a dar forma a nuestras canciones”, señaló por su parte Foxton.

“Me alegra de que hayamos tenido la oportunidad de trabajar juntos tanto como lo hicimos. Mis pensamientos están con Leslie y su familia en este momento tan difícil”, indicó.

The Jam se formó en 1972 mientras los miembros eran todavía adolescentes y estaban en la escuela secundaria y después de comenzar a tocar versiones de temas conocidos, comenzaron a orientarse hacia un sonido más moderno, explica la revista Variety al repasar la carrera de la formación.

El primer álbum del trío, In the City, fue lanzado en 1977, y el influyente All mod cons salió al año siguiente con una fusión de música punk, nueva ola (new wave) y soul, recuerda la publicación.

The Jam logró colocar 18 sencillos consecutivos en el Top 40 del Reino Unido y su canción “That’s entertainment” se convirtió en uno de sus mayores éxitos.

Grabaron seis álbumes de estudio, y el último, The Gift, fue número uno en el Reino Unido.

Los miembros del grupo se separaron en 1982 y Buckler creó una nueva banda llamada Time UK con Jimmy Edwards, Ray Simone, Danny Kustow y el bajista Martin Gordon, y posteriormente tocó en Sharp con Foxton, según Variety.