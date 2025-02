Federico Albanese: Música para sanar y describir al mundo

El músico Federico Albanese (ESPECIAL)

El 22 de febrero El Cantoral (ubicado en el hoy diezmado pueblo de Xoco, Coyoacán) recibirá, desde la península itálica, al compositor de música clásica contemporánea Federico Albanese, quien pisará tierras mexicanas por primera vez en lo que va de su carrera.

Risueño y emocionado por la nueva experiencia, Federico conversó con Crónica Escenario acerca de los pormenores de esta etapa de su desarrollo musical y de sus más recientes experiencias dentro de la escena.

¿Hay sentimientos fuertes dentro de ti antes de visitar nuestro país?

La verdad es que estoy aterrorizado. He pisado cientos de escenarios en todo el mundo; he hecho tour los últimos doce años, pero el hecho de pensar que voy a tocar frente a un público tan maravilloso me mantiene a la expectativa. Pero creo que es algo que me pasa frente a cualquier público sin importar si hay diez o cien personas frente a mí.

Hay un 50% de alegría dentro de mí y otro 50% de no saber qué diablos estoy por hacer antes de subir a dar un show. Algo sucede cuando me siento frente al piano. Es mi espacio. Me permite comunicar mis emociones.

Es una herramienta para comunicar cosas que, de otra forma, serían imposibles de transmitir. El día que deje de sentir esa cosquilla de temor, creo que todo habrá terminado, al final es algo esencial para mis conciertos.

¿Cuándo comenzaste a entender todo lo que estaba pasando? ¿En qué punto de tu crecimiento musical te diste cuenta de que había 200 mil personas oyéndote mes con mes en las plataformas de streaming?

Nunca pensé llegar hasta aquí. Ni siquiera cursé estudios musicales. No fui al conservatorio. Estudié piano cuando era pequeño pero seguí el camino a la preparatoria y después me gradué en Literatura y Filosofía. Después trabajé en el mundo del cine, en el apartado del diseño de producción.

Pero la música jamás se fue de mi lado: tuve varias bandas; tocaba el clarinete, la guitarra, el bajo. Soy un apasionado de la música y, finalmente, empecé a descubrir mi propio estilo, en algún punto, no muy lejano de este momento, entendí que tal vez podía lograr algo diferente y decidí trabajar en ello.

Casi siempre olvidamos lo que está detrás de cada composición pero, siendo un egresado de la carrera en Letras, me gustaría saber, ¿qué libros han inspirado tus creaciones?

El Ulises de James Joyce, el trabajo de Proust, bastantes cosas de Virginia Woolf y algunas obras de Robert Musil, sin duda. Pero, ya no leo tanto como antes, cuando estudiaba filosofía con libros bastante complejos. En algún punto de mi vida me topé con un bloqueo lector, tal vez cuando estaba en la preparatoria, pero en algún punto tuve suficiente y ahora estoy comenzando de nuevo, especialmente con poesía.

¿Qué es lo que te acompaña siempre en el piano, en el escritorio, mientras desarrollas los caminos creativos de tus piezas?

Siempre hay un análisis en la mesa, una especie de meditación. Inconscientemente, me parece, he elegido a la música como una manera de traspasar experiencias comunes, de describir esas vivencias. Sobre la mesa siempre hay esta intención de entender a la música casi como una herramienta sanadora.

El último álbum, por ejemplo, está inspirado en una región al norte de Italia, eso estuvo en el piano, por supuesto y se convirtió en una máquina creadora, además de la cotidianidad, que me inspira a crear, constantemente, nuevas experiencias.

La mayoría de los artistas tiene una persona especial a quien le comparten esas inspiraciones, el desarrollo de nuevas creaciones y los resultados de cada exploración. En tu caso, ¿quién acompaña tus procesos?

Mi compañera de vida, la madre de mis hijos, Jessica Einaudi. Ella también es artista. Es mi persona especial cuando necesito advertencias, críticas brutales, en realidad, todo lo que siempre necesito. Mis hijos también son mis primeros espectadores. Aún no tienen esas herramientas profundas de comprensión pero lo que me dicen es tremendamente puro y eso es lo que más valoro.

Así, nos despedimos de Federico Albanese, a quien les invitamos a ver en vivo en su concierto del 22 de febrero en El Cantoral, que seguramente será una experiencia imperdible para unirnos a él en un camino reflexivo lleno de introspección y una energía relajante que romperá con la rutina ajetreada de una ciudad incansable.