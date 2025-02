Jack Virgil en el EDC: “Mi objetivo principal es representar a la electrónica mexicana”

El músico Jack Virgil (ESPECIAL)

Jack Virgil, DJ y productor mexicano, se prepara para conquistar EDC México 2025 el próximo 21 de febrero. Después de diez años de arduo trabajo, Jack llegará a los escenarios del festival más grande de electrónica en el país, será el escenario Wasteland en el que el DJ haga vibrar a decenas de corazones al ritmo de su set con sonidos vanguardistas y una explosión de energía. Además, estará compartiendo set con B2B Darkho.

En una entrevista exclusiva con Crónica Escenario, Jack Virgil reveló que se siente muy emocionado y como si estuviera en un sueño, pues es un momento clave en su carrera. También compartió los detalles de su set junto a Darkho:

“Tengo preparado un set imperdible, lleno de energía, de drum y bass, y de todas las ramas que abarcan la esencia del rave, entonces va a ser un set energético, melódico e imperdible. Yo quiero que todos estén ahí, me emociona mucho compartir escenario con un artista como Darkho, ya nos hemos puesto a prueba juntos y tenemos mucha química en el escenario”, expresó.

Jack comenzó hace diez años a hacer música y uno de los retos más grandes ha sido balancear su vida laboral y su vida artística:

“Balancear mi sueño con mi vida diaria ha sido un reto. Hoy en día como artistas emergentes, siempre afrontamos el reto de sacrificar comodidad, tiempo y a su vez ganarnos la vida, he tenido que balancear mi vida laboral con mi sueño”, dijo.

Virgil confesó que tocar bajo el cielo eléctrico era uno de sus mayores sueños y ahora está cosechando los frutos de años de trabajo y dedicación:

“Siempre mi objetivo principal fue poder representar la electrónica mexicana en el festival más grande de este país que sin duda lo es el EDC. Ha sido un trayecto difícil, pero a su vez divertido, he disfrutado mucho del proceso y yo lo describiría como una culminación de mi trabajo y esfuerzo hasta el momento”, añadió.

Por otra parte, mencionó que una de las cosas que más ha disfrutado durante su trayectoria en la música ha sido conocer a artistas que admira desde que es niño:

“Sin duda alguna lo que he disfrutado más son las experiencias que me he llevado, me ha llevado a conocer artistas que yo admiraba desde pequeño, me ha llevado a conocer gente talentosa y a otros grandes productores y soñadores mexicanos. Es lo que más agradezco, que me ha llevado a vivir en carne propia lo que de niño y de adolescente veía muy lejano”, añadió.

También considera que ha habido un crecimiento exponencial en la electrónica mexicana, no sólo en cuanto a festivales y eventos, sino a cuantos artistas emergentes están apareciendo en todos los subgéneros de la electrónica. “Yo lo que veo es un futuro brillante para la electrónica de este país”, agregó.

Jack envió un mensaje a los nuevos talentos: “Trabajen sin pensar en los resultados, su trabajo va hablar por ustedes. Si mantienen el sueño vivo a base trabajo y esfuerzo, nada es imposible”, enfatizó.

Para finalizar, Jack Virgil dijo que EDC es una culminación de muchos años de esfuerzo, pero no el fin de su trayecto, ya que busca ir a Europa el siguiente año a representar la escena mexicana:

“Lo que tengo planeado este año son cinco lanzamientos nuevos en diversas disqueras, algunas son colaboraciones y otras no, pero tienen como objetivo que el año 2026 pueda ir a Europa a poner en alto la electrónica de México”, cerró.