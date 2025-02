Marina de Tavira reflexiona sobre la discusión de las armas de fuego: “Nos toca a todas y todos en México, pero también en el mundo”

La actriz Marina de Tavira (Gustavo García Villa)

La Fundación Colmex y el Colegio de México formaron el evento “Aporte del Seminario sobre Violencia y Paz a la discusión sobre las armas de fuego en México” , con la intención de provocar reflexiones sobre el contexto de nuestro país y el impacto que estas armas han tenido en el mismo.

Una de las invitadas estelares fue Marina de Tavira, con quien Crónica Escenario charló sobre su participación, ofreciendo interesantes meditaciones sobre el tema.

“Fui invitada a participar porque estoy convencida de que el arte y el teatro, específicamente, tiene que estar enfocado en presentarnos un espejo en el que mirarnos como sociedad, aunque a veces éste sea doloroso. Es la única manera de generar conciencia para poder dejar de producir un sistema que viene perpetuándola por el uso y circulación de las armas de fuego”, dijo la actriz y activista sobre su participación.

“Tiene que ver específicamente con la realidad de nuestro país, de esta violencia desatada y la forma muy específica que tiene en México. Es mi convicción que mis esfuerzos teatrales estén enfocados hacia allá”, continuó.

“No es que tenga nada en contra del entretenimiento por el entretenimiento, pero a mí particularmente me interesa que si alguien hace el esfuerzo de salir de su casa, de comprar unos boletos, de ir al teatro, pues que sea un generador de conciencia”, expresó De Tavira.

EL ARTE COMO MEDIO PARA SENSIBILIZAR

Marina expuso que espera que su participación a través del arte pueda sensibilizar y dar una perspectiva a los datos duros ofrecidos en el evento.

“Los estudios que realizaron nos van a dar sobre todo cifras escandalosas y terroríficas. Pero se quedan siendo un número. Si no pensamos que cada uno de estos números es una vida, o muchas, porque cada vez que se cobra una vida en la violencia, toca a otra y a otra y así, es la pérdida de una familia entera”, dijo.

Asimismo, De Tavira enfatizó la importancia del arte para ello. “Creo que un poco de lo que busco con el teatro es que se trate de lo personal, no solo de la cifra, sino de la voz de esa persona que es uno de los números que cuenta su historia y cuando vemos el relato personal de alguien, nos identificamos de una manera muy distinta que cuando solo oímos un número. La cifra es importante, porque ahí nos damos cuenta cómo se multiplica este dolor”.

Ante un panorama donde las reformas políticas y legales se inclinan a favor del uso de armas de fuego para defensa personal, la actriz considera que es algo que hay que discutir más a fondo.

“Es verdaderamente una enorme controversia que podamos utilizar las armas para defensa personal, pues también habla de que nos tenemos que defender de algo que tendría que estar regulado ya de por sí. Entonces se me hace que es un poco una contradicción. Hace mucho, Michael Moore nos presentaba ese dilema en el documental Masacre en Columbine, ofreciendo una reflexión bastante profunda sobre si realmente sirve de algo permitir ese asunto”, dijo.

“Creo que acaba siendo una contradicción en la que nos terminamos envolviendo y lo único que sale potenciado es la violencia”, manifestó.

“Estamos efectivamente metidos en un círculo vicioso, todos y todas. No quiero hablar sin conocimiento de causa de ello pero lo que yo sí veo son las consecuencias en la sociedad. Entonces sí creo que hay que hacer estudios como los presentados para entender bien cómo se puede empezar a desenmarañar la madeja en la que estamos metidos y metidas, que siento que es muy compleja”, añadió.

CONTRA LA RENUENCIA DE LA AUDIENCIA HACIA EL ARTE

Pero existe cierta renuencia de la audiencia mexicana hacia el arte y la cultura que habla de este problema de violencia en el país. Al respecto, la nominada al Premio de la Academia señaló:

“No querer ver no desaparece el problema. Sé que a veces estamos muy cansadas y cansados de estar escuchando historias terribles, pero no ver no ayuda. Y la literatura es un elemento importante donde tenemos grandes escritores y escritoras nacionales que están reflejando esto en sus historias, como es en el último libro de Emiliano Monge, Los vivos, o Sara Uribe, Brenda Navarro con Ceniza en la boca, y muchos más que están ahí y a las que podemos acudir y leer para sensibilizarnos, porque todos y todas podemos hacer algo, por pequeño que sea, para mejorar la situación”, destacó.

Como activista, no es la primera vez que Marina se aproxima al tema de la violencia, pues previamente ha apoyado movimientos y causas para concientizar sobre violencia de género, algo que va muy ligado con las armas de fuego: “Está totalmente vinculada. Pienso que todo es parte de un mismo sistema”, dijo.

“En este momento tenemos un espectáculo en el Teatro Galeón donde presentamos una obra que se llama La niña en el altar, que hace una reflexión sobre un sistema que llamamos patriarcal, que afecta tanto a hombres como mujeres, pero sobre todo infancias, en donde la violencia parece ser algo que no se detiene”, aseveró.

“Es la perpetuación de la violencia como forma de poder. Estamos haciendo esta obra, además estoy trabajando en un poema escénico que voy a presentar a final de año, del cual leí algunos fragmentos en el evento del Colegio de México”, complementó.

EL TEATRO ABRIENDO DISCUSIONES

Afortunadamente para la causa de Marina, la obra de teatro ha ocasionado interesantes discusiones en el público.

“Ha sido muy interesante sus reacciones, porque a pesar de que estamos hablando de una tragedia griega que se escribió hace tantísimo tiempo que habla de la fundación de la cultura occidental. Y sin embargo la gente que va nos dice: ‘están hablando de México, de Gaza, del día de hoy’. Y de eso se trata. Sí, es terrorífico, porque es como si no aprendiéramos nada”.

La actriz aprovechó también para hablarnos del proyecto que prepara para montar en diciembre de este año.

“Es un poema escénico escrito por una poeta mexicana, Sara Uribe, que se llama Antígona González, y Antígona para mí siempre ha sido un personaje emblemático y que quise montar. Leí muchísimas de las versiones que se han escrito de ella, uno de los personajes más visitados de la literatura universal, pero cuando encontré la Antígona mexicana que escribió Uribe, me di cuenta que esa era la que quería hacer”, adelantó.

“Ella es la Antígona que ha hablado de la realidad de mi país, de la violencia, de la desaparición forzada, de una verdad que está tocando a esta nación que tanto amo y que es muy dolorosa. Y pues la verdad es que sí quiero poner mis esfuerzos para darle voz y carne a este grito que hace Sara Uribe con este texto”, agregó.

Finalmente, Marina de Tavira ofreció un importante pensamiento sobre la violencia en nuestra sociedad.

“Lo que está en nuestras manos como sociedad civil es la visibilización y el poder informarnos bien. Eso es muy importante, antes que cualquier cosa. Informarse, no caer en la desidia de la ignorancia, porque esto es un fenómeno que nos toca a todos en México, pero también en el mundo”, concluyó.