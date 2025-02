Federico Albanese conmueve al Centro Cultural Roberto Cantoral con la magia de su piano

Federico Albanese en el Centro Cultural Roberto Cantoral (OCESA/Lulú Urdapilleta)

Federico Albanese, compositor, pianista y multi-instrumentista italiano, ha consolidado su posición como una de las voces más evocadoras dentro de la música neoclásica con su más reciente álbum, Blackbirds and the sun of october.

Lanzado el 7 de febrero de 2025, este disco es una introspección sonora inspirada en su tierra natal, Monferrato, en el norte de Italia.

A través de una fusión de piano, arreglos electrónicos y texturas cinematográficas, Albanese logra transportarnos a un paisaje emocional donde la nostalgia, la melancolía y la esperanza convergen en un equilibrio perfecto.

El álbum está compuesto por piezas como “The vine”, “The blue hour” y “Blackbirds and the sun of october”, cada una de ellas caracterizada por su delicadeza y profundidad.

Su estructura minimalista y sus atmósferas envolventes reflejan la evolución de Albanese como compositor, explorando nuevas sonoridades sin perder la esencia introspectiva que lo ha definido a lo largo de su carrera.

Su visita a México, por primera vez incluyó un concierto en el Centro Cultural Roberto Cantoral, el cual fue un testimonio de la conexión que ha logrado establecer con su público latinoamericano.

En un recital profundamente emotivo, interpretó 14 piezas, muchas de ellas pertenecientes a su más reciente producción.

La atmósfera del recinto, íntima y cargada de emoción, se vio realzada por la maestría con la que Albanese ejecutó cada tema.

La audiencia respondió con calidez y entusiasmo, reflejando el alcance universal de su música y su capacidad de trascender fronteras culturales y lingüísticas.

Momentos como la interpretación de “The blue hour” y el cierre con “Blackbirds and the sun of october” destacaron por su intensidad y belleza, dejando una impresión duradera en los asistentes.

Con Blackbirds and the sun of october, Federico Albanese nos entrega una obra de gran belleza y profundidad, consolidándose como un referente contemporáneo de la música instrumental.

Su concierto en México reafirmó su capacidad de conmover y transportar a su audiencia a través de su arte, dejando una huella imborrable en quienes tuvieron la fortuna de presenciarlo en vivo.