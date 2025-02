Robbie Williams desnuda su alma en ‘Better man’: “La mayor lección que he aprendido fue que no estoy tratando de suicidarme”

El cantante Robbie Williams en la presentación de Better Man (ESPECIAL)

Better man: La vida de Robbie Williams, de Michael Gracey, llega a las pantallas mexicanas con un retrato honesto, visceral y emotivo sobre cómo nació la estrella del pop y las consecuencias que enfrentó al tener ese éxito.

Crónica Escenario charló con el músico y compositor oriundo de Stoke-on-Trent, Reino Unido sobre esta biopic, los aprendizajes que ha obtenido y claro, tener a un mono como protagonista en conferencia de prensa con medios nacionales.

“Mi vida ha sido surreal e increíble. Y creo que, incluso si el filme es un retorno fantástico a ella y envuelve fantasía, tendrías que emplear esa táctica para mostrar las cosas increíbles que me han pasado desde que nací”, dijo.

“Así que creo que verme como mono es perfecto para ello. La manera en que todo es narrado también. Puede que las situaciones no hayan sucedido en ese orden, pero fue así que todo aconteció”, expresó Williams como introducción a esta charla.

UN FILME QUE ENCONTRÓ CAPTURÓ SU ESENCIA

Si bien lo que vemos retratado es una parte clave de su juventud, Robbie puso la voz, pero fue Jonno Davies quien le inyectó vida y captó de buena forma la persona que es.

“El primer concierto al que asistió fue mío cuando él tenía solo 9 años. Y en ese momento dijo que pensó en su mente: eso es lo que quiero hacer cuando sea grande. Así que manifestó esto y lo creó”, apuntó Robbie, dándole crédito al joven actor.

“Creo que fui para él lo que para mí fue John Travolta cuando crecía. Lo miraba y pensaba que quería hacer eso cuando creciera. Si una biopic de Travolta hubiera sucedido 20 años atrás, hubiera podido hacerlo porque lo he estado viendo desde que recuerdo. Así que supongo que Jonno me ha estado mirando a mí desde hace tiempo también”, complementó el artista británico.

UNO QUE OTRO LIGERO CAMBIO

Robbie es capaz de ser tan sincero como lo es él en su biopic, sin embargo, sí hubo un ligero cambio con respecto al guión que tuvo que ver con uno de sus viejos colegas de la boy band, Take That.

“Cuando envié el guión original a Gary Barlow, me llamó y me dijo: ‘Rob, estoy quedando peor que Darth Vader en la primera Star Wars’. Realmente lo afectó y ofendió. Así que hicimos algunos cambios para Gaz porque lo amo”, comentó.

“Quería ser auténtico con mi historia, quería hablar como hablaba, cuando hablaba y con autenticidad. Pero, desafortunadamente, no tenía muchos pensamientos amables para Gary cuando éramos adolescentes. Ahora es diferente, somos muy buenos amigos y fueron solamente detalles de escritura en su personaje, todo lo demás quedó igual”, afirmó el intérprete de éxitos como “Rock DJ” y “Angels”.

LA RELACIÓN CON SU ABUELA, EL CORAZÓN

Algo que Better man muestra es la hermosa relación que Robbie tuvo con su abuela, su fan número uno. “No sé lo que ella vio en mí, pero lo que vi en ella fue la capacidad de amar tanto, así como el poder de ser empático y amable”, enfatizó.

“Su amor era incondicional, así que no sé si ella sabía que había algo especial en mí que le ayudó. Tal vez si hubiera habido otro gran hijo en su vida, hubiera visto lo mismo porque ella era capaz de ser el humano más impresionante que he conocido”, expresó sentidamente el británico.

LOS MOMENTOS MÁS OSCUROS DE SU CARRERA

Pero esta biopic también se enfoca en otros problemas que Williams ha tenido que confrontar como la ansiedad y los momentos más oscuros de su carrera.

“Aún estoy aprendiendo a enfrentarlos. Creo que la cosa más fascinante de las formas interesantes en las que lidias con la ansiedad y la depresión es que obtienes estos grandes pedazos de sabiduría que empleas por un día o dos y luego te olvidas completamente de ellos”, declaró.

“Recientemente decidí escribirlos todos porque quiero hacer un libro, llamarlo ‘el pequeño libro de Robbie Williams de cosas WTF para hacer’. Es todavía un proceso, diría que en las últimas dos semanas he experimentado el tipo de ansiedad que no he experimentado en mucho tiempo. Y estos días, soy mucho más gentil conmigo mismo”, agregó reflexivo Robbie.

VIVE UN MOMENTO MEDITABUNDO DE SU VIDA

Arriesgarse a hacer el filme y desnudar su alma fue un reto no tan sencillo para Rob, pero tampoco es algo que desconoce. “Tengo varios desórdenes y uno es el pobre control del impulso. Tengo pensamientos impulsivos y cuando algo dice no presione este botón, lo hago”, comentó.

“Soy así, tengo un pensamiento intrusivo y la mayoría de las personas no toman riesgos de esa forma porque tienen mejor control de ello y tal vez sean un poco más inteligentes que yo emocionalmente. No estoy evolucionando en ese sentido. Y esto también puede ser un súper poder”, añadió.

Después de esos alocados tiempos, el cantante y compositor británico se ha mostrado meditabundo en esta etapa de su vida. “Creo que la mayor lección que he aprendido fue que no estoy tratando de suicidarme. Es un lugar inusual para mí y nunca pensé que esto fuese a pasar, pero aquí estoy”, dijo.

“Entendí que estaba causando caos para mí mismo con mis propias acciones y que cómo me comportaba no tenía la mejor posibilidad posible de seguir vivo. Así que busqué ayuda profesional y a personas que tuvieran la misma experiencia que yo, tomé su consejo, y aprendí, y aquí sigo, todavía vivo”, siguió.

“La cosa más importante para mí es que ahora tengo un amor real en mi casa, una esposa que me ama y me admira. Y tengo hijos que me aman y me admiran también. Y creo que lo más importante es que les doy la vida que merecen y que yo no tuve. En muchas maneras, vivo al alcance de la labor de ser padre y eso es lo más importante en mi vida ahora”, agregó Williams.

TODO EL PASADO NO IMPORTA AHORA

Y a pesar de todos esos momentos de gloria y locura, Robbie prefiere sentir la estabilidad de su vida presente. “Todo eso no importa ahora. Todos esos caminos que tomé fue debido a mi ADN, la genética o la infancia traumática que todos compartimos”, expresó.

“Ahora no se trata de mí, ni de lo que odio de mí mismo o la falta de valor en mi propia vida. En mi presente todo es sobre mis niños y sobre mi esposa y por eso me he convertido en un hombre mejor. Todavía tengo mis momentos de miedo, dudas y enojo. Me gusta pensar que soy menos loco, pero realmente solo soy el de siempre”, continuó.

“Estoy constantemente evaluando y reevaluando cómo proceso lo que está sucediendo en mí, minuto a minuto, segundo a segundo. Así que hay revelaciones constantes y hay un constante recuerdo de los errores pasados que he hecho, pero en diferentes vistas. Así que no diría que vi el filme y luego pensé algo, porque no lo hice. La única cosa que pensé fue gracias a Dios que salió bien”, aseveró Williams.

COMPARTIR SU VIDA “ES UN HONOR”

Cavilando un poco entre el pasado y el presente, Robbie dijo qué consejo podría darse en un encuentro entre su yo de ahora y el joven de los 90.

“Probablemente pensaría: oh Dios mío, soy un gran problema. No lo sé. Creo que estaría estresado y sorprendido que su vida llegaría a cines. También sentiría una falta de valor y que no lo merecía, estaría asustado. Y creo que esperaría que hubiera un hombre mejor en él”, destacó.

Finalmente, el cantante no ocultó la alegría que le da que la gente pueda conocer más de él a través de Better man.

“Ver esto hecho es un honor increíble, maravilloso. Realmente alimenta mi narcisismo y también le da un abrazo al niño dañado dentro de mí. Es emocionante y asombroso. Te hace vulnerable y te hace fuerte. No me preocupo por las lecciones que deje la cinta, solo quiero que la vean”, concluyó.