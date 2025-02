Alicia Vikander es ‘La última reina’, la menos contada de las esposas de Enrique VIII

Fotograma de 'La última reina' (ESPECIAL)

Alicia Vikander se convierte en Catherine Parr, la última mujer de Enrique VIII, en La última reina (Firebrand), un drama histórico junto a Jude Law que rescata del olvido a la única esposa que logró sobrevivir a los caprichos del monarca inglés.

“Sentí mucha curiosidad sobre cómo hizo esta mujer (...) ¿Cómo se las arregló? ¿Cómo se las arregló con este hombre, con su temperamento, con lo tirano que era? Y no solo para sobrevivir sino también para ser tan progresista”, compartió la actriz, de 36 años y nacida en Gotemburgo (Suecia), en una entrevista con EFE.

La película, dirigida por el brasileño Karim Aïnouz, arranca al final del breve periodo de regencia que ejerció Parr (1512-1548) en 1544, mientras su esposo se encontraba en su última campaña militar en Francia.

A la vuelta de Enrique VIII, la corte está lista para revolverse contra Parr aprovechando el carácter volátil y déspota del monarca, mientras que el rey inglés al que interpreta Law vive horas bajas a causa de una herida crónica y ulcerada que lo vuelve especialmente temperamental.

En esas circunstancias, la vida de Parr depende de evitar su propia condena antes de que llegue la muerte de su esposo.

“Parece que, como no murió, su historia no fuera tan interesante, lo cual es bastante loco”, considera la ganadora del Oscar a mejor actriz secundaria de 2016 por su papel en The danish girl (La chica danesa).

Ella admite que, “como la mayor parte de la gente”, no sabía demasiado de su personaje a pesar de haber visto “muchas versiones en la televisión y en el cine sobre los tiempos de los Tudor”.

Por eso, profundizar en esta parte menos conocida de la era de Enrique VIII fue una de las cosas que más atrajeron a Vikander del guion de la película, que tuvo su gran estreno en la competición oficial en el Festival de Cannes de 2023, el año del triunfo de la francesa Anatomía de una caída (Anatomie d’une chute).

Para recrearla, Vikander leyó las propias palabras de Parr en sus pioneros escritos, como The Lamentation of a Sinner (1547) y Psalms or Prayers (1544, publicado de forma anónima).

Fue, de hecho, la primera mujer en Inglaterra en publicar sus propios escritos con su firma y en inglés (Prayers or meditations, 1545).

“Poder leer una voz femenina (de esa época) es algo que casi no haces y eso da mucho sabor y textura, el tener un destello de su propia personalidad. Porque por supuesto cuando haces una historia sobre algo que ocurrió hace tanto tiempo no sabes nunca realmente lo que ocurrió”, completó.

Lo que hace La última reina es tratar de “rellenar los huecos” entre los hechos de los que hay constancia, pero tanto el realizador brasileño como las dos estrellas protagonistas coincidieron en que no iban a hacer un retrato de grandes eventos reales, sino algo más cercano al “drama doméstico” de una pareja muy disfuncional.

“Si las mujeres hubieran tenido el poder hace 500 años no sé cómo se hubieran comportado”, reflexionó Vikander, que sí tiene claro que le encantó trabajar con Aïnouz.

La oportunidad de estar a sus órdenes fue una de las cosas que motivaron su sí a la película, ya que a Vikander le había gustado mucho La vie invisible d’Eurídice Gusmão (La vida invisible de Eurídice Gusmão, 2019) cuando el brasileño la presentó también en Cannes.

“Fue una de las cosas que me atrajo del proyecto, que tenía esta mirada extranjera y este temperamento brasileño latino que podía dar un nuevo toque a una historia como esta”, detalló.