Mikey Madison, Yuri Borisov y Mark Eidelstein, el alma de ‘Anora’

Los actores Mikey Madison, Yuri Borisov y Mark Eidelstein, de Anora (ESPECIAL)

Después de su exitoso paso por el Festival de Cannes y ser una de las películas que más nominaciones ha obtenido en la actual temporada de premios, Anora, con recorrido en las carteleras mexicanas y en Crónica Escenario charlamos con sus protagonistas, Mikey Madison, Yuri Borisov y Mark Eidelstein, tres jóvenes talentosos que resultan ser el alma de esta historia que rompe los estereotipos de los finales felices y cuentos de hadas románticos hollywoodenses.

Hablando de eso, Mikey Madison mencionó cómo, curiosamente, una de esas historias de romance mágico, le ha servido de inspiración en su carrera. “Mujer bonita es un filme icónico y Julia Roberts es una actriz espectacular. La admiro mucho, junto a su carrera y su trabajo. Y a mí me encanta ser actriz, tomo todo día a día en cada obra que hago y con la gente que me encuentro así como los personajes que puedo encarnar. Eso es mi aspecto favorito sobre este oficio”, dijo.

En el filme Anora, una joven prostituta de Brooklyn, tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce e impulsivamente se casa con el hijo de un oligarca ruso. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio.

PARA ESPECTADORES ATRAÍDOS POR CUENTOS DE HADAS

La joven actriz reflexionó sobre lo llamativo que tienen ese tipo de relatos y cómo contrastan con este proyecto. “Creo que los espectadores son atraídos por los cuentos de hadas y princesas porque experimentas un escapismo de tu propia vida, pero nunca vi a Anora como algo así”, explicó.

“Sé que ha sido referenciado como tal desde que salió en Cannes y ha sido interesante escuchar eso, la percepción que la gente tiene del filme. Para mí, solo se sentía como la vida real. Obviamente, esta gran cosa espectacular sucede con mi personaje y se puede argumentar si ella tiene un final feliz al final. Pero definitivamente, no me parece algo como un cuento convencional romántico”, añadió.

UN ENSAMBLE JOVEN PERO TALENTOSO

Una de las partes clave que tiene Baker en Anora es el lograr sacar lo mejor de su joven ensamble actoral: “Sean realmente confía en nosotros y viceversa. Creemos en su gusto y sentido del humor. Nosotros teníamos mucho espacio para improvisar y descubrir nuestros personajes para explorar algo nuevo en este universo creado por él y estaba lleno de mucha energía ardiente”, señaló Mark.

Para Madison, fue un verdadero placer trabajar con sus colegas: “Mark y Yuri son actores muy intuitivos. Ellos realmente entendieron la historia que nos contábamos y sus personajes, y se dieron cuenta de cuánto podíamos empujar la comedia física para crear esa energía frenética con maestría hasta lograr ese tipo de vibra”, dijo.

“Realmente, seguimos la dirección de Sean, quien tiene además una atención increíble al detalle y es realmente comprometido a insertar tanto realismo y vida como sea posible en sus historias”, aseveró.

EL PERSONAJE MISTERIOSO

Hay otra pieza clave en Anora que recae en Karren Karagulian, quien interpreta a Toros, un experimentado actor con quien también lograron crear algo bastante efectivo. “Me encanta porque tiene una presencia increíble en la cinta. Creo que es alguien que, cuando lo ves en la pantalla, estás muy interesado en saber quién es, quieres mirarlo y aprender de él como actor”, dijo la actriz.

“Recuerdo que cuando nos conocimos por primera vez, no éramos amigos y no teníamos mucho por donde conectar. Por un tiempo estaba preocupada de que me odiara. Pero en medio de la grabación, nos hicimos amigos de alguna manera. No sé qué pasó, pero existió este cambio y él continuaba intentando hacerme reír, pero de una manera muy extraña”, declaró Mikey.

“Es una persona divertida, pero de un modo raro. Pero me gusta su tipo de humor, porque constantemente me hace reír. Es muy serio cada vez que hace alguna broma. Y a veces necesitas un par de minutos para entender que solo está bromeando contigo. Me atrevo a decir que se volvió una parte de nuestros corazones. En el set transmitía una energía diferente durante el largo camino de la filmación pero es un ser increíble y raro a la vez. Era divertido escuchar sus historias sobre él y Sean, a quien conoce desde hace años”, añadió Eidelstein.

UN FINAL PARA LA HISTORIA

Pero si hay algo poderoso en Anora es el final de la cinta, uno que no dejará indiferente a nadie: “Lo hicimos en tres días y no fue sencillo. Primero, para Mikey, porque en cada toma tenía que reiniciar todo y era casi imposible hacerlo después de la décima vez. Además, no esperábamos tener algunas reacciones porque estás metido en la situación”, dijo Borisov.

“Pero se logró tener el resultado y logramos significados muy diferentes, lo cual fue genial. Siento que ese fue nuestro objetivo, dar un punto de inicio para la imaginación de la gente y que piensen sobre algo muy importante para ellos. No sobre el universo de nuestros personajes, pero sobre su vida”, agregó.

“Una de las cosas que amo de Sean como filósofo es que él cuenta la historia que quiere. No está preocupado por servirle algo a un público o aleccionarlo de cierta manera, sino que narra el relato de una forma que le sea impactante. Y está constantemente haciendo que la escena o parte de la historia sea algo que uno no espera. En este caso, creo que solo quería mostrar el final de una manera que fuese significativa para todos nosotros y para los personajes”, complementó finalmente Madison.