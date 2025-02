Oscar 2025: Estos son los récords que podrían hacer historia en esta edición

97 entrega de los premios Oscar 2025 Crédito: Especial

Timothée Chalamet, el actor más joven en ganar Mejor Actor

Si Timothée Chalamet gana el premio a Mejor Actor Protagónico, se convertirá en el actor más joven en la historia de los Oscar en obtener este reconocimiento. Con 29 años y 2 meses, rompería el récord de Adrien Brody, quien ganó en 2003 con 29 años y 11 meses por The Pianist.

Timothée Chalamet

“The Substance” y el regreso del terror a Mejor Película

Desde The Silence of the Lambs en 1992, ninguna película de terror ha ganado el Oscar a Mejor Película. The Substance podría ser la segunda en lograrlo, reafirmando la relevancia del género en la industria cinematográfica.

The substance y Silence of the lambs

Adrien Brody en la élite de los actores con múltiples premios

De ganar su segundo Oscar, Adrien Brody se uniría a un exclusivo grupo de solo 10 actores que han recibido el premio a Mejor Actor Protagónico en más de una ocasión.

Adrien Brody

Fernanda Torres y un hito para Brasil

Fernanda Torres podría hacer historia al convertirse en la primera actriz brasileña en ganar el Oscar a Mejor Actriz Protagónica. Sería también la segunda brasileña en obtener un Oscar, después de Luciana Arrighi, ganadora en 1994 por Howards End en la categoría de Mejor Dirección de Arte.

Fernanda Torres

Demi Moore y su posible impacto en el cine de terror

Si Demi Moore gana el Oscar a Mejor Actriz Protagónica, se convertiría en la cuarta actriz en obtener este reconocimiento por una película de terror, consolidando aún más la importancia del género en la Academia.

Demi Moore

Una segunda película en idioma extranjero ganando Mejor Película

Si Emilia Pérez o I’m Still Here ganan Mejor Película, se unirían a Parasite como las únicas películas en un idioma distinto al inglés en llevarse el premio más importante de la noche.

I'm still here

Sean Baker, otro director premiado por editar su propia película

Con Anora, Sean Baker podría convertirse en el tercer director en ganar un Oscar por editar su propia película, sumándose a James Cameron (Titanic) y Alfonso Cuarón (Gravity).

Sean Baker

“Flow” y la posibilidad de hacer historia en la animación

Flow podría convertirse en la primera película sin diálogos en ganar el Oscar a Mejor Película Animada, destacando la fuerza de la narrativa visual en el cine.

Flow

Chris Sanders y su quinta oportunidad en los Oscar

Tras cuatro nominaciones previas, Chris Sanders podría finalmente llevarse su primer Oscar por The Wild Robot.

Chris Sanders

Ed Lachman, el cinematógrafo de mayor edad en ganar un Oscar

Si Ed Lachman gana por María, con 76 años y 11 meses, se convertiría en la persona de mayor edad en obtener el premio a Mejor Fotografía, superando el récord de Conrad C. Hall (76 años y 9 meses).

Ed Lachman

Diane Warren y su lucha por un Oscar tras 16 nominaciones

Con 16 nominaciones sin victorias en la categoría de Mejor Canción Original, Diane Warren podría finalmente romper su mala racha con The Journey de The Six Triple Eight.

Diane Warren (Handout/A.M.P.A.S. via Getty Images)

Estos récords muestran que la ceremonia de los Oscar 2025 tiene el potencial de ser una noche inolvidable, con momentos que podrían quedar grabados en la historia del cine.