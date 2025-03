Sabino ofrece noche histórica para el hip hop mexicano en el Estadio GNP

Sabino en el Estadio GNP Es uno de los artistas que más han crecido en los últimos años. (Adrián Contreras)

Los sueños se cumplen y Sabino es una prueba de ello. La noche de ayer, el creador del sab hop, reunió a 60 mil asistentes en el Estadio GNP después de que hace tan solo algunos años estaba en recintos más pequeños.

Antes de las 19:00 horas, los alrededores del recinto al oriente de la Ciudad de México, ya se encontraban repletos de gorros de rana verde, outfits inspirados en el multiverso del sab hop y mucha buena energía. Eso sí, gente de todas las edades llegaron para disfrutar de una noche llena de buena onda y energía, demostrando que la música une sin importar las edades.

Poco a poco la gente fue entrando al lugar, con toda la calma y paciencia del mundo, pues aún faltaba bastante para que el concierto diera inicio. En punto de las 20:00 horas salió Marco Mares con su personalidad tan relajada y divertida para encender los motores; desde el primer momento logró una conexión genuina con el público e interpretó canciones como “Flaquita”, “La ola” y “Soñé contigo”.

Después de varios minutos de música, el cantante se tomó un momento para agradecer a la audiencia por su recibimiento y anunció que próximamente estará lanzando un nuevo álbum. Para finalizar pidió un grito para Sabino y resaltó que ya estaba en su camerino, listo para reunirse con los rebeldes del pop.

Por media hora el estadio permaneció sin show, las y los asistentes esperaban ansiosos la gran hora. Durante este tiempo, el equipo del cantante aprovechó para dar instrucciones sobre Mishneylandia y cómo se viviría. Es importante mencionar que días antes, Sabino invitó a través de sus redes sociales a sus fans a que tomaran un código de vestimenta: Genaros, ranitas, tanteis y sabinitos. Según la personalidad de cada persona es al grupo que pertenecían.

Sabino en el Estadio GNP El público disfrutó cada momento. (Adrián Contreras)

Otra de las cosas que hizo para demostrar su amor por el fandom, fue regalar algo especial a la gente que se ha tatuado algo relacionado con el sab hop. Solo bastaba con enseñar el tatuaje en el stand de merch para recibir su obsequio.

El momento tan esperado llegó, las luces del estadio se apagaron y los gritos apenas y dejaban oír la música introductoria. De pronto, Sabino salió con una chamarra negra y bermudas cafés para caminar por toda la pasarela (que iba desde General A hasta los inicios de General B). “Con todo respeto” y “Sabhop” inició la noche, en todo momento con fuego en las orillas del escenario y Sabino con una seguridad sorprendente.

“¡Buenas noches, cariño!”, gritó para saludar a la gente y de inmediato comenzó a cantar “Vaquerer”, “Playa” y “Qué pasó”, rolas pertenecientes al sab hop viejito. Para este punto ya se había quitado la chamarra, gozando de su propia música y yendo por todo el escenario.

Entre el público había muchos letreros de amor, apoyo y referentes al universo del sab hop. El cantante se detuvo para apreciarlos y mencionar que veía muchas caras conocidas.

“¿Ya viste a todos los rebeldes que convocamos, cariño? Los rebeldes del pop”, gritó el cantante y su público contestó: “hu, hu, hu”. Sabino continuó con algunas palabras, “Este acaba de ser oficialmente el rebelde del pop, hu, hu, hu, más grande que he escuchado en mi vida”.

Sabino en el Estadio GNP El cantante cumplió su sueño. (Adrián Contreras)

El primer invitado llegó, se trató de Ferraz y juntos cantaron “Nuestros horarios” y “Pasiones”. Posteriormente apareció en el escenario Daaz, quien encendió el escenario y puso a la multitud a corear “Motel California” y “Te marqué pedo”, esta última teniendo una versión inédita junto a Sabino. A pesar de que fue un momento muy corto, fue gozado y aplaudido por el público.

Siguió “Yin Yang”, “Más, Más, Más Más, Más”, “14 de febrero” y “Guapa!”, rolas que la audiencia siguió en todo momento, demostrando que todas las letras de la estrella de la noche son pegajosas. Cabe destacar que en todo momento, Sabino interactuó con sus fans y recordó momentos específicos de las rolas.

Antes de cantar “Calente” preguntó quién tenía novio, pues quería dedicársela a sus fanáticas, pero sin ofender a sus parejas. El estadio se iluminó con miles de flashes y fue un momento especial e íntimo.

Caloncho sorprendió con su aparición, ya que juntos cantaron “Bien del puerco”, “Brillo mío” y “Optimista”. Al terminar, los artistas se abrazaron y el show continuó. Llegó la hora del éxito “Diamante”, rola puso los pelos de punto a todos y todas en el lugar.

Vanessa Zamora, Fer Casillas, Marco Mares y Bandalos Chinos fueron más de los invitados al concierto, definitivamente Sabino llevó grandes sorpresas al show. Sin duda, el cantante transportó en el tiempo a más de uno con “Única testigo”.

Sabino en el Estadio GNP Ofreció lo mejor de su repertorio. (Adrián Contreras)

El amor fue protagonista de la noche, ya que hubo varias pedidas de mano a lo largo del concierto, en especial cuando sonó “915”, canción que tocó los corazones y avivó la llama del amor. También hubo una Kiss Cam que exhibió a varias parejas y uno que otro amigo que accedió al beso para subirse al tren.

Uno de los invitados más aclamados fue Lng/Sht, en repetidas ocasiones el cantante fue aclamado por los fans y por fin llegó el momento. El cantante salió con su actitud tan peculiar y la buena onda que tiene casi todo el tiempo para interpretar “Los raros de la clase”. Sabino y él estuvieron bromeando en el escenario por algunos minutos y dejaron al descubierto que Lng Sht ya se encuentra casado. “La Marcha” y “Llaves, teléfono y cartera” fueron temas que sonaron en versiones acortadas.

“We are the champions” sonó de fondo y Sabino se quedó solo en el escenario, susurrando con los brazos abiertos y de pronto, fuegos artificiales iluminaron el cielo. Era claro que el final estaba por llegar, pero no sin antes darnos los momentos más inesperados del concierto.

Dr. Shenka se unió a la celebración cantando “La dosis perfecta” y Ximena Sariñana el tema “Película”. El concierto se encontraba en su momento cumbre, lleno de éxtasis y sentimientos encontrados por el show que acababa de vivir el público. En la recta final, Sabino cantó “Date cuenta”, “Ajenos” y por supuesto, “Perder para ganar”. Así fue como el creador de sab hop logró conquistar una vez más a su público en el evento que hasta ahora es el más importante de su carrera.