El cine independiente de Anora se lleva la gloria en los Oscar con Emilia Pérez como la gran perdedora

Sean Baker gana el Oscar a Mejor Película por Anora (ESPECIAL)

El cine independiente de Sean Baker con su peculiar comedia dramática de Anora se ha impuesto como la triunfadora de la edición 97 de los Premios Oscar que se entregaron este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, dejando al narcomusical Emilia Pérez como la gran perdedora de la noche pues llegaba como la película más nominada con 13 menciones.

Este año el maestro de ceremonias fue el presentador Conan O’Brien, quien como cada año da una presentación de las películas nominadas en tono de humor para romper el hielo, sin embargo, uno de los momentos más incómodos fue cuando habló de Karla Sofía Gascón y Emilia Pérez.

Mientras charlaba de cada película, O’Brien comentaba. “En Anora dicen la palabra fuck 479 veces. Eso es solo tres veces más que los publicistas de Karla Sofía Gascón”, ha dicho entre risas del público, para seguir. “Karla Sofía Gascón está hoy aquí”, ha deslizado, y por primera vez las cámaras han enfocado a la nominada por Emilia Pérez, lanzando un beso a la cámara. “Karla, recuerda, si vas a tuitear sobre la gala, mi nombre es Jimmy Kimmel”, ha bromeado.

Durante la ceremonia hubo pocas ninguna referencias políticas, pese a que las películas en la competición traten temas tan actuales como la inmigración, la experiencia trans, una alegoría a mundos dictatoriales donde se persigue al distinto con noticias falsas o los horrores de una dictadura.

La primera referencia llegó de la mano de los directores iraníes del cortometraje animado cuando hablaban de los problemas para lograr su visado para viajar a EU. También se ha visto alguna chapa con la bandera ucrania y un mensaje de Daryl Hannah: “Ayuda para Ucrania”, de la que han seguido aplausos, de pura actualidad tras la bronca que Donald Trump lanzó a Zelensky en pleno despacho oval.

El cineasta Sean Baker gana el Oscar a Mejor Director por Anora (ALLISON DINNER/EFE)

ANORA: MEJOR PELÍCULA

Durante la ceremonia, Anora, el filme de Sean Baker comenzó sin tener grandes recompensas en sus nominaciones sin embargo el primero de sus cinco premios llegó para Sean Baker en la categoría de Mejor Guión Original, posteriormente el mismo cineasta se llevó el premio a la Mejor Edición y no fue sino hasta el final de la velada que se conquistaron los premios principales a Mejor Actriz, Dirección y Película.

“Necesitamos más películas independientes, necesitamos alimentar más el ingenio de los creadores”, dijo el productor Alex Coco al recibir el premio principal de la noche. También habló la productora Samantha Quan: “No sé cómo esto puede ser la vida real, es un viaje de los últimos 10 meses. Lo hicimos con poco dinero pero con mucho corazón. Digan las cosas que les conmuevan no se arrepentirán”, dijo y finalmente Sean Beker hizo un último comentario: “Esta película se hizo con sudor y lágrimas de mucha gente talentosa, gracias a todos”.

Antes de ese galardón ha sido la protagonista Mickey Madison la que se encargó de dar la sorpresa en la categoría de Mejor Actriz: “Crecí en Los Ángeles pero Hollywood se sintió lejos de mí así que estar aquí es increíble. Quiero reconocer el trabajo de mis compañeras de categoría, este es un sueño hecho realidad, quizás me despierte mañana. Gracias a Sean, te adoro, esto es gracias a ti”, dijo en su discurso.

Además, el cineasta se llevó el premio a Mejor Director con un discurso en el que alzó la voz para celebrar el cine independiente: “Estamos aquí esta noche porque nos encantan las películas, nos enamoramos de las películas en el cine y es una experiencia, de llorar, gritar, y sentirnos devastados y en un mundo en que estamos divididos es una experiencia única, es un gesto comunitario, nos toca apoyarlos”, dijo.

Mikey Madison gana el Oscar a Mejor Actriz por Anora (ALLISON DINNER/EFE)

“Debemos apoyar al cine independiente. Esta es mi batalla, seguir haciendo películas para la pantalla grande. Padres presenten a sus hijos a llevarlos a los cines, vamos a crear a la nueva generación de amantes del cine. Mi madre me presentó el cine a los 5 años y hoy es su cumpleaños, esto es para ti”, añadió.

THE BRUTALIST, CÓNCLAVE Y EMILIA PÉREZ, LA CONSOLACIÓN

El segundo filme con más premios fue The Brutalist, pues recibió un total de tres estatuillas: A Mejor Fotografía para Lol Crawley; Mejor Banda Sonora para Daniel Blumberg y el esperado premio para Adrien Brody como Mejor Actor, quien ofreció el mejor discurso de la noche:

“Gracias a Dios por esto, por esta vida tan bendecida. Puedo iniciar agradeciendo el tremendo amor que he recibido en este mundo por cada individuo que me ha tratado con respeto, me siento muy afortunado”, expresó.

“Actuar es una profesión muy frágil aunque se ve muy glamurosa y a veces lo es pero lo que he ganado al volver aquí es tener algo de perspectiva. No importa lo de tu carrera o lo que has alcanzado es que todo se puede ir, es muy especial saberlo, estoy agradecido de poder tener el privilegio de hacer lo que amo”, siguió.

Adrien Brody gana el Oscar a Mejor Actor por The Brutalist (ALLISON DINNER/EFE)

“Ganar un premio como este significa un destino y la oportunidad de volver a empezar y tener la fortuna que los siguientes años de mi vida pensar que merezco estos papeles. Comparto con los compañeros de categoría que son grandes seres humanos, buenos, llenos de gracia y brillantes en su trabajo”, sumó.

“Estoy representando los traumas y repercusiones de la guerra y opresión sistemática del antisemitismo y el racismo y creo y rezo por un mundo más inclusivo, más sano y más feliz, si el pasado nos puede enseñar algo es que no dejemos que el odio pase desapercibido. Vamos a pelear por lo que está bien, sonrían, vamos a reconstruir juntos”, cerró.

Por su parte Emilia Pérez se llevó solo dos de los premios a los que aspiraba. Uno de ellos fue el de Mejor Canción por “El mal” para los compositores Clément Ducol y Camille, y el otro fue cantado para Zoe Saldaña en la categoría de Mejor Actriz de Reparto:

“Mi abuela vino a este país en 1961. Soy la orgullosa hija de padres inmigrantes con sueños y dignidad y manos que trabajan duro. Soy la primera americana de origen dominicano en aceptar un premio de la Academia, y sé que no seré la última. El hecho de que estoy recibiendo un premio por un papel en el que tuve la oportunidad de hablar y cantar en español, mi abuela, si estuviera aquí, estaría tan emocionada. Esto es para mi abuela”, dijo en su discurso.

Zoe Saldana gana el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez (ALLISON DINNER/EFE)

Otros premios relevantes de la noche fueron los de Mejor Guión Adaptado para Peter Straughan por Cónclave y el de Mejor Actor de Reparto para Kieran Culkin por su trabajo en Un dolor real. “Gracias, Robert Harris, por tu hermoso libro. Estamos todos sobre tus hombros”, dijo el escritor y el que se extendió más fue el actor con un gesto cómico: “Mi mujer me prometió el cuarto hijo con el Oscar, yo he cumplido”. Y agregó: “Vamos a por ese niño. ¿Qué dices?”.

LA MÚSICA CON MOMENTOS MEMORABLES

Para esta edición 97 se comenzó la ceremonia con un homenaje a la ciudad de Los Ángeles, afectada por unos terribles incendios que han dejado una treintena de muertos y han destruido más de 14 mil estructuras, la gala ha arrancado con varios clips de películas que tienen a Los Ángeles como telón de fondo y un mensaje impreso: “We love LA, Amamos Los Ángeles”.

Tras ello, la primera actuación musical, con Cynthia Erivo y Ariana Grande, protagonistas de Wicked. Con música en directo, ellas han cantado “Over the rainbow”, de El Mago de Oz, y “Defying gravity”, el tema estrella de Erivo en Wicked.

Más tarde el presentador Conan O’Brien invitó al departamento de bomberos de Los Ángeles. Una docena de sus miembros subieron al escenario: “Todo el mundo de Los Ángeles les da las gracias por todo lo que han hecho. Ya sé que parece increíble, pero hay chistes que ni yo mismo soy capaz de hacer”, dijo.

Mick Jagger en los Premios Oscar (ALLISON DINNER/EFE)

Más allá de los premios mencionados a Mejor Banda Sonora para The Brutalist y Mejor Canción para “El mal” de la película Emilia Pérez, una sorpresa fue que para este último premio el responsable de entregarlo fue Mick Jagger, líder de The Rolling Stones.

En su discurso ha bromeado con que él siempre fue una segunda opción para los organizadores de la gala, por detrás de Bob Dylan. “Bob dijo que las mejores canciones estaban en su película y que buscarán a alguien más joven. Y yo dije: ‘OK, ¡yo soy menor que Bob!”.

Otro momento musical importante fue el homenaje a James Bond bailado por Margaret Qualley y cantado por Lisa, cantante de k-pop y actriz de The White Lotus, por Doja Cat y por Raye. Además hubo homenaje a Quincy Jones con Queen Latifah y un homenaje más a El color púrpura.

También se realizó el tradicional acto In Memoriam para rendir homenaje a los miembros de la industria que fallecieron en el último año. En ese momento Morgan Freeman ha presentado a su amigo Gene Hackman, con el que trabajó en Sin perdón y Bajo sospecha.

“Gene siempre decía: ‘No pienso en mi legado, espero que me recuerden como alguien que quería hacer un buen trabajo’. Así que creo que hablo por todos cuando digo: Gene, te recordaremos por eso y por mucho más. Descansa en paz, amigo”, ha dicho Freeman.

Basel Adra y Yuval Abraham ganan el Oscar a Mejor Documental por No other land (ALLISON DINNER/EFE)

EL ECO DE PALESTINA E ISRAEL Y LAS GLORIAS DE BRASIL Y LETONIA

Uno de los momentos más importantes y sociales se dio cuando Basel Adra, codirector palestino, acompañado de su colega israelí y corealizador, Yuval Abraham, recibieron el premio a mejor documental por No other land, sobre la destrucción del Masafer Yatta en la Cisjordania ocupada por soldados israelíes:

“Hace dos meses me convertí en padre y le prometí a mi hija de que ella no tendría que vivir la misma vida que yo, siempre con el miedo del control estatal, de demoliciones de nuestros hogares y desplazamiento forzado. Mi comunidad está enfrentando la ocupación israelí. No other land refleja lo dureza de la realidad que estamos enfrentando por décadas y seguimos resistiendo mientras le pedimos al mundo que tome acciones reales para detener la limpieza étnica del pueblo palestino", dijo Adra.

Abraham complementó el discurso de Adra, haciendo también un llamado a la comunidad internacional: “Hicimos esta película, palestinos e israelíes, porque juntos nuestras voces son más fuertes. Hemos visto la destrucción atroz de Gaza y de su gente. Es algo que debe parar. Cuando veo a Basel, veo a mi hermano, pero no somos iguales”, dijo.

“Vivimos en un régimen donde yo soy libre bajo la ley civil, mientras que Basel debe vivir bajo la ley militar que destruye su vida. Hay una solución sin supremacía de ninguna parte, con derechos para nuestra gente. La política internacional está obstruyendo este camino. Mi gente puede estar a salvo si el pueblo de Basel es libre. No hay otro camino”, añadió.

Walter Salles gana el Oscar a Mejor Película Internacional por Aún estoy aquí (ALLISON DINNER/EFE)

“Gracias en nombre del cine de Brasil”, ha dicho Walter Salles. Aunque parezca increíble, Aún estoy aquí es el primer Oscar para la historia de Brasil, mientras que la película independiente Flow da la primera sorpresa de la noche y se convierte en la ganadora en la categoría de mejor película de animación, por encima de otras favoritas como Intensamente 2 y Robot Salvaje.

Su director, Gints Zilbalodis, ha agradecido a sus padres y principalmente a su perro y gato, quienes fueron los modelos para la animación de algunos de sus personajes. Asimismo, ha hecho un llamado a sus colegas cineastas independientes del mundo y ha afirmado “estamos dentro del mismo barco y tenemos que poner nuestras diferencias a un lado. Representa mucho para nosotros y para nuestro país este triunfo”, dijo.

POCOS RECONOCIMIENTOS A ALGUNOS GÉNEROS

Si bien es cierto que géneros como el cine de terror, ciencia ficción y comedia cada vez han tomado mayor repercusión en los últimos años, en esta edición solo han tenido pocos premios como La sustancia de Coraline Fargeat que se alzó con el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería para Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyne Scarselli; mientras que Dune, parte 2 se llevó dos premios, el primero para Mejores Efectos Especiales (Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe y Gerd Nefzer) y el segundo a Mejor Sonido (Gareth John, Richard King, Ron Bartlett y Doug Hemphill)

El cine comercial, quasi encabezado por Wicked, se llevó dos estatuillas. Nathan Crowley y Lee Sandales ganaron el Oscar a Mejor Diseño de Producción y Paul Tazewell ganó el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario, éste último convirtiéndose en el primer representante afroamericano en ganarlo en esta categoría: “Soy el primer hombre negro en ganar el premio a mejor diseño de vestuario”, dijo el hombre que ganó un premio Tony al teatro por su trabajo en el musical Hamilton, de Lin-Manuel Miranda.

Flow gana el Oscar a Mejor Película de Animación (OCTAVIO GUZMÁN/EFE)

Los reconocimientos en formato corto se repartieron así: Shirin Sohani y Hossein Molayemi ganan el Oscar a Mejor Cortometraje de Animación por A la sombra del ciprés; Victoria Warmerdam y Trent ganan el Oscar a Mejor Cortometraje de Ficción por I’m not a robot y Molly O’Brien y Lisa Remington ganan el Oscar a Mejor Cortometraje Documental por La única mujer de la orquesta.