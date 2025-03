Premios Oscar 2025: Yura Borísov, un ruso en busca de la gloria de Hollywood

El actor Yura Borísov (ESPECIAL)

El ruso Yura Borísov, el primer actor de su país en ser candidato a un Oscar desde la caída de la Unión Soviética en 1991, es el casual protagonista del incipiente deshielo en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.

“Cuando estaba en la guardería quería ser astronauta, después arquitecto y más tarde periodista. Finalmente, entendí que no quería hacer nada, vivir mi vida y viajar mucho. Creo que actuar no es un trabajo. Sigo sintiendo que no hago nada con mi vida”, comentó a la prensa estadounidense en vísperas de las ceremonia.

Borísov, de 32 años, opta al galardón al mejor actor de reparto por Anora frente a Keiran Culkin (A real pain), Edward Norton (Un completo desconocido), Guy Pearce (The Brutalist) y Jeremy Strong (El aprendiz. La historia de Trump).

En un primer momento, la nominación causó confusión en el Kremlin, que lleva tres años de guerra promoviendo la idea de que Occidente quiere cancelar la cultura rusa, más aún cuando el actor ha participado en películas patrióticas en el pasado.

Meteórica carrera desde Kaláshnikov

Nacido cerca de Moscú, Borísov saltó a palestra por su papel en la película Toro (2019), donde interpreta al líder de un grupo criminal.

Después protagonizó AK-47, en la que dio vida al armero más famoso del siglo XX, Mijaíl Kaláshnikov, cinta que cuenta los seis años de vida que van desde que fue herido cuando combatía en un tanque (1941) hasta que el fusil fue adoptado por el Ejército Soviético (1948).

“No importa su origen. Es un personaje universal. Mucha gente se topa en la vida con dificultades mientras persigue su sueño. Kaláshnikov fue un humilde ruso que llegó a crear el AK-47. Eso es todo”, comentó entonces a EFE.

Con todo, confesó que nunca olvidó que medio año antes de morir Kaláshnikov escribió una carta al Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, ya que entendió que había creado “un arma que mataba gente en todo el mundo”.

Después vendría el papel que le catapultó a la fama en ‘Compartment nº6’ del finlandés Juho Kuosmanen, que se llevó el Gran Premio del Jurado de la 74 edición del Festival de Cannes.

Borísov interpreta a un rudo minero que se enamora de una estudiante finlandesa en un tren que se desplaza de Moscú a Múrmansk, en el norte de Rusia.

Anora, su consagración internacional

Fue entonces cuando el moscovita llamó la atención del cineasta estadounidense Sean Baker, quien decidió rodar Anora, una cinta muy rusa que oscila entre la comedia y el drama, y que fue premiada con la Palma de Oro en 2024.

“Me enamoré de él inmediatamente”, dijo a la revista Variety, donde resaltó la catarata de emociones que escondía un rostro hierático.

Borísov, que ha sido nominado por su primera interpretación en inglés a todos los premios posibles -incluido BAFTA y Globos de Oro-, ya se ha llevado galardones en Los Ángeles y Toronto.

“Quiero hacer papeles que sean mejores que yo (...), que den esperanza a la gente”, dijo a Los Angeles Times.

Con todo, ser seleccionado para los Oscar fue una sorpresa, tanto para los críticos como para él mismo, aunque la cinta aspira a otros cinco premios, incluido el de Mejor Película.

“Un momento surrealista. Es mi primera vez trabajando en América”, comentó.

Aunque su papel pueda parecer prototípico -un guardaespaldas ruso-, su verídica actuación le ha granjeado muchos halagos.

El nuevo Yul Brinner

La alopecia de Borísov ha traído a la memoria la figura de Yul Brynner, el legendario actor que se alzó con el Oscar en 1956 por The King and I.

Brynner, que nació en la ciudad rusa de Vladivostok, no sólo fue un gran actor con una larga y exitosa carrera, sino que su calvicie no le impidió convertirse en un sex symbol.

Después de emigrar a China con siete años (1927), Brynner llegó a Nueva York en 1940 y tres años después aceptó la ciudadanía estadounidense.

El último actor ruso en ser nominado a un Oscar fue el bailarín Mijaíl Baríshnikov, que fue seleccionado tres años después de desertar en Canadá por la película The turning point (1977).

“La neutralidad es un discurso muy poderoso”, comentó Baríshnikov sobre la exigencia de que actores rusos como Borísov condenen la guerra.

La única película rusa oscarizada desde 1991 ha sido Quemado por el sol (1994) de Nikita Mijalkov, un cineasta reconvertido en propagandista televisivo y defensor a ultranza de la guerra en Ucrania.