Sean Baker celebra el éxito de ‘Anora’: “Estoy en un limbo de crisis existencial”

El cineasta Sean Baker (ESPECIAL)

Crónica Escenario tuvo una plática con el ganador de la Palma de Oro, Sean Baker, quien reveló los secretos detrás de su más reciente comedia, Anora, misma que ha conseguido varias nominaciones en esta temporada de premios con una propuesta que parece sumar lo mejor de su cine en una sola cinta que rompe los paradigmas de las comedias románticas para plantear, como es costumbre, su visión realista de los Estados Unidos y aquellos personajes olvidados por el mismo país.

“Anora siempre fue estructurada con un tipo de comedia romántica para los primeros 50 minutos del filme con la intención de ofrecernos esta historia de Cenicienta de la manera que tal vez Hollywood nos la daría típicamente”, dijo el cineasta sobre este filme que es gran protagonista en los Premios Oscar de este domingo.

“Incluso el uso de la música nos obliga a tener una apropiación energética joven y luego de repente simplemente nos lleva a gritar en ciertas pausas y nos aterriza en la realidad. Pero la primera sección del filme debería sentirse como algo muy diferente a lo que veríamos después”, comenzó declarando Baker sobre su cinta.

“EL CINE SE CREA CON IMÁGENES EN MOVIMIENTO”

Y es que algo que parece una cualidad de sus historias es el constante flujo que todos sus personajes han tenido. Anora, por supuesto, no es la excepción:

“El cine se crea con imágenes en movimiento. Así que siempre debe de existir ese factor en mis personajes para ellos. Mi director de fotografía y yo hablamos mucho sobre cómo sería el lenguaje y estilo que estábamos trayendo al filme y nos dimos cuenta de que mezclaríamos varios como cámara en mano, un Dolly, incluso un helicóptero”, expresó.

“Y comprendíamos que una vez iniciada cierta búsqueda, siempre estaríamos en movimiento. Siempre quisimos poner al público en los zapatos de nuestros personajes y fue con total intención que lo hicimos y es grato que así se perciba”, declaró el oriundo de Nueva Jersey.

LA MÚSICA ES CLAVE

También la música es una parte clave en las cintas de Baker y este filme no se queda atrás en ofrecer un gran panorama en ese aspecto. “Me encanta el soundtrack. Muchas de las canciones eran temas icónicos que quería usar como la de ‘DMX’, la de T.A.T.U., entre otros”, comentó.

“Afortunadamente pudimos obtenerlas todas. Y muchas de las otras canciones del filme son realmente importantes dentro del mundo de los strippers. Algunos de nuestros bailarines sugirieron algunas como Drip, así que estoy realmente feliz de que tengamos una mezcla divertida y ecléctica”, expresó.

Sin embargo, hay un tema en particular que resalta en el filme: “Greatest day”, de la boy band británica Take That. “En realidad coreografiamos la secuencia de título con otra canción pop. Pero por diferentes motivos, cuando me metí en la postproducción, no funcionó ya que no comulgaba con el mundo de Anora”, explicó.

“Así que mi esposa y la productora, Samantha Kwan y yo estábamos un poco frustrados pues no sabíamos qué hacer con ello y les pregunté si no había una canción sobre el día más grande de alguien porque, para nuestra protagonista, eso es lo que vivía”, confesó Sean.

“Checando su Spotify, dio con el tema, nos percatamos de que era un éxito en otros lugares del mundo pero no en los Estados Unidos, así que era todo un descubrimiento para nosotros, aunque sabíamos que también iba a ser algo con lo que la gente conectaría con en otros países. Entonces, llegamos a casa y cuando lo reprodujimos en los créditos de inicio, fue una serendipia. Parecía estar escrita para el filme y estoy muy feliz de que lo tengamos en la cinta”, agregó el cineasta.

LA LABOR DE ESCRITURA

El proceso creativo detrás de Anora fue interesante para Baker al ejecutar la labor de dirección guionista y editor. “Bueno, las tres se mezclaron esta vez. Tuve que mantenerlas al mismo tiempo, especialmente en este filme y en ciertas secuencias. La secuencia real de 28 minutos en el que los hombres entran a su casa y Vanya se va, quedando ella capturada por estos chicos es un ejemplo de ello”, dijo.

“Habíamos escrito todo el diálogo, era muy importante y había muchas líneas ahí que amaba. Pero al momento de filmarla, tienes que permanecer en tiempo real sin errores de continuidad. Nos dimos cuenta de que necesitaba algunos ajustes y eso fue algo interesante”, reveló.

UN PROCESO GRATIFICANTE

El cineasta profundizó en el proceso: “A veces nos tomaba ocho días grabar esa secuencia y a la noche a veces reescribía sobre ello y luego le presentaba mis modificaciones al cast en la mañana. Gracias a Dios que estaban abiertos a eso porque eso es mucho pedir para un actor que ha aprendido páginas y páginas de diálogo el reordenar de inmediato el diálogo en su cabeza”, comentó.

“Ellos siempre estaban a bordo de esta comprensión de estar siempre a la vanguardia para entender que esa era la forma en que íbamos a hacer este film, que íbamos a permitir ajustes. Solo así lograríamos lo que queríamos, una escena que fluyera”, continuó explicando Baker.

“Luego la postproducción siempre fue la tercera etapa de la escritura. En este caso, no fue como en El Proyecto Florida. Si comparas el guion original con la versión final del filme, el orden cronológico está regado en todas partes”, continuó.

“Pero Anora es mucho más lineal, más platicado. Así que esta vez no hubo muchos cambios, más que en ver el set de piezas que teníamos. Pero, para mí, la escritura nunca termina y existe en todas las etapas de mi proceso creativo”, añadió el realizador.

Finalmente, Sean reflexionó sobre las emociones que esta cinta le ha traído desde su triunfo en Cannes. “Honestamente, estoy en un limbo de crisis existencial. No, todo está bien pero aún no he pensado en el futuro. Han sido un par de meses increíbles para realmente comprender la importancia de este filme y ese viaje ha sido realmente maravilloso”, concluyó.