Lady Gaga en México 2025: Fecha confirmada y boletos para el Mayhem Tour

Lady Gaga en México 2025 En sus redes sociales subió este poster especial para anunciar su regreso a México.

Tal como se adelanto previo a su presentación en Brasil, Lady Gaga ha confirmado que regresará a México. La cantante estará en la capital de nuestro país con su nuevo material discográfico como parte de su tour mundial este 2025 y los boletos estarán disponible esta semana.

Fechas y horario de Lady Gaga en México 2025

A través de su cuenta oficial, Lady Gaga anunció que la artista estadounidense estará presentándose este próximo sábado 26 de abril a las 21:00 horas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. En el poster especial se le puede ver vestida con un traje de Catrina en color rojo.

¡Viva La MAYHEM! We’re coming back. Mexico City. Estadio GNP Seguros. April 26. pic.twitter.com/9jcvv00lQQ — Lady Gaga (@ladygaga) March 3, 2025

En conferencia de prensa previo a su presentación en Copacabana, Brasil, su equipo anticipó que Gaga estaría regresando a México después de su participación en el festival de Coachella, mismo que se realizará del 11 al 20 de abril.

Este concierto significará el regreso de la cantante después de 12 años de ausencia, cuando vino con la gira mundial “Born This Way”, lo que ha levantando grandes expectativas entre las y los Ffans.

¿Cuándo y dónde estarán a la venta los boletos para Lady Gaga 2025?

De acuerdo con información de Ocesa, será este miércoles 6 de marzo a las 14:00 horas cuando comience la preventa para clientes CitiBanamex, mientras que la venta general será el jueves 7 de marzo.

Las entradas podrán adquirirse exclusivamente a través del sitio oficial de Ticketmaster México. Los precios están todavía por confirmarse en las próximas horas.

Lady Gaga llegará con Mayhem este 2025 a México

Este viernes 7 de marzo, el disco Mayhem estará disponible en plataformas digitales y formatos físicos. Sin embargo, los sencillos, Disease, Abracadabra y Die With a Smile (con Bruno Mars) ya han sido un éxito en streamig musical.

Además de esta producción discográfica Gaga ha destacado en su trayectoria musical con éxitos a nivel mundial como Bad Romance, Just Dance, Pokerface, Shallow, Born This Way, Alejandro, entre otros.