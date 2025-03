Familia de Halyna Hutchins exige declarar a Alec Baldwin por polémica con su serie

Imagen de la serie The Baldwins (ESPECIAL)

El equipo legal de la familia de Halyna Hutchins, fallecida en 2021 en el set de rodaje de la película Rust, presentó este martes una notificación de declaración a Alec Baldwin para que afronte “la realidad bajo juramento” y criticó que se frivolice con una nueva serie sobre su vida.

La notificación de Allread, que representa a los padres de Hutchins, Olga Solovey y Anatolii Androsovych y a su hermana, Svetlana Zemko, llega después de que a finales de febrero la cadena de televisión TLC estrenara el “reality show”, The Baldwins, que sigue la vida cotidiana del actor junto a su esposa y siete hijos.

El caso de la familia de la directora de fotografía es una de las demandas civiles que quedaron en suspenso tras el procesamiento legal de Baldwin, cuyo caso penal por homicidio fue desestimado en julio de 2024 por una juez de Nuevo México.

“No es un reality show típico. Se filmó después de que Alec Baldwin, con una pistola en la mano en el plató de Rust, descargara una bala de la pistola, matando a Halyna Hutchins”, reza el comunicado de Allread.

La abogada criticó que el programa de telerrealidad “celebre” la alegría de Baldwin junto a sus hijos e “ignore el hecho” de que el protagonista de 30 Rock “le quitó a una niña a sus padres”.

“Ahora Alec Baldwin ha agravado el dolor de los padres y la hermana de Halyna aprovechándose de su mayor fama y notoriedad monetizándola en un reality show de TLC, en el que asume el papel de víctima después de disparar y matar a Halyna Hutchins en el plató de Rust”, apunta.

Allread programó la declaración del actor, que será grabada en vídeo, para el 9 de mayo de 2025, en su oficina en Nueva York, un día antes del Día de las Madres, para que la mamá de la directora de fotografía pueda escuchar bajo juramento, “lo que llevó a la muerte de su hija”.

El pasado 12 de julio, Alec Baldwin salió triunfante de la corte de Santa Fe después de que la jueza desestimara su caso por homicidio involuntario por la muerte Hutchins al considerar que la Fiscalía había fallado en su labor de “revelar pruebas críticas para el acusado”.

Recientemente fue anunciado que la plataforma de streaming Hulu estrenará el 11 de marzo el documental Last Take: Rust and the story of Halyna (La última toma: Rust y la historia de Halyna), que pretende analizar el accidente que acabó con su vida en 2021.