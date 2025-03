Blake Lively contrata a un exempleado de la CIA para su batalla legal con Justin Baldoni

La actriz Blake Lively y el agente Nick Shapiro (ESPECIAL)

Blake Lively ha contratado a un extrabajador de la CIA vinculado al Gobierno de Estados Unidos para gestionar su batalla legal contra el director y coprotagonista de la película It ends with us, Justin Baldoni, informó Variety.

La actriz estadounidense está trabajando con Nick Shapiro, exsubdirector de personal de la CIA, según reveló la revista estadounidense.

“El equipo de litigios de la Sra. Lively contrató al Sr. Shapiro para que lo asesorara con la estrategia de comunicaciones legales para la demanda en curso por acoso sexual y represalias que se lleva a cabo en el distrito sur de Nueva York”, reza un comunicado del equipo legal de la intérprete obtenido por Variety.

La actriz acusó en una denuncia el pasado diciembre tanto a Baldoni como a los estudios Wayfarer de realizar un “plan de varios niveles” para dañar su reputación, después de que ella se quejara de “acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores” sufridos durante el rodaje.

Este plan, de acuerdo con la demanda, incluía una campaña en redes sociales y la publicación de noticias para dañar la reputación de Lively durante la gira de promoción del filme.

Baldoni contraatacó el 16 de enero con otra demanda contra Lively y su marido, el actor Ryan Reynolds, para defenderse de las acusaciones de acoso sexual, así como de la supuesta campaña de desprestigio contra la actriz.

Los abogados del director de It ends with us piden al tribunal, que fijó para el 9 de marzo de 2026 la fecha del juicio, una cuantía de 400 millones de dólares en calidad de daños y perjuicios.

El 2 de enero, Baldoni demandó además a The New York Times por difamación al publicar la denuncia de su compañera de reparto.