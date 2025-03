‘Coyotl’: “Sí se puede poder poner un héroe mexicano a partir de nuestras tradiciones”

Presentación de la serie Coyotl (CORTESÍA)

En un México convulsionado por la violencia del crimen organizado los ciudadanos no pueden enfrentarse al poder que esto ejercen en sus comunidades y cuando alguien se opone a ellos, pronto es eliminado del mapa para impedir la gente siga su ejemplo, en la nueva serie de Max, Coyotl, nos sumergimos en uno de sus lugares al norte del país, donde Lupe, interpretado por Alejandro Speitzer, es atacado y asesinado, sólo para ser revivido por el chamán de la zona convertido en un ser mítico dominado por su nahual.

En Crónica Escenario pudimos conversar con Horacio García-Rojas y Hoze Meléndez, quienes dan vida a dos de los sicarios del narco, quienes han hallado en esa espiral de muerte y destrucción un medio para sobrevivir, aunque sea a costa de sus demás paisanos.

Una serie que retrata una realidad terrible mexicana, pero que también nos habla de la esperanza y de los sueños de la gente para librarse de lo que sucede. ¿Cómo tomaron ustedes este proyecto cuando se los ofrecieron?

Hoze: Pues muy agradecido con Genaro Quiroga, de hecho, él me envió la carpeta antes de empezar a filmar y me invitó directamente a interpretar a “El Armadillo” porque había visto mi trabajo previo, yo no lo conocía. Lo tomé con mucho respeto también.

Horacio: Yo estoy muy contento de pensar en la fantasía y el dark fantasy como una posibilidad de solución y también hay un reflejo de la gente del pueblo que estamos fastidiados de estas dinámicas en la que nos han metido y que siempre estamos como viendo solo una parte del discurso que es la violencia per se inmediata y no estamos viendo las consecuencias que llevan a que esa violencia exista.

Creo que están muy bien reflejadas en esta serie y a partir del hecho fantástico creo que nos permite tomar como un pasito atrás y ver con una cierta distancia el problema para, entonces, poder empezar a pensar en las soluciones y me gusta mucho pensar que en México, un país donde se hablan 69 lenguas vivas, se pueda poder poner un héroe mexicano a partir de tradiciones que si tienen que ver con nuestra tierra, que si tienen que ver con nuestras raíces y que si tienen que ver con lo que somos.

Como la historia de los nahuales por ejemplo. Entonces a mí me emociona mucho como este tipo de contenidos y agradezco mucho a Gerardo y a toda la banda y sobre todo a la banda de Max que nos permitió que esta serie exista viva y que ustedes la puedan ver a partir de este 27 de febrero solo por Max.

Fotograma de Coyotl (CORTESÍA )

Ustedes tienen un carácter siempre muy abierto, muy franco, muy divertido pero los personajes tienen un lado muy oscuro y muy tremendo en pantalla, creo que no los habíamos visto en un papel tan duro en los últimos años, en los tiempos, ¿cómo fue abrazar esta oscuridad para poder sacar adelante estos personajes?

Horacio: Yo creo que somos humanos y todos, dependiendo de las circunstancias que nos toquen vivir y cómo se va cultivando nuestra vida, pues vamos accediendo a esta luz o a esta oscuridad, un poco es una metáfora, la única manera de parar la violencia es eliminar las circunstancias que llevan a estos individuos a utilizar esa manera de ser y estar.

Entonces la actualidad nos permite un poco jugar con estos roles, que todos por el hecho de ser humanos podemos entrar en esas situaciones dependiendo de lo que cultivamos en nuestra vida. Entonces a mí me gustaba mucho eso.

Cuando me ofrecieron el personaje, yo lo único que les pedí, fue que yo no quiero justificar la vida de un tipo como ‘Cimarrón’, se podrán justificar personajes como ‘El Carita’ dentro de la historia, que entiende sus circunstancias y por qué entran en esto, pero las de él ya no, no quiero hacer ningún tipo de apología y si quiero mostrar el lado más perverso del ser humano a partir de darle vida a este personaje que termina como termina y que es necesario que termine así.

Eso a mí me parece que es como algo que tenemos que empezar a señalar, lo que no está bien hay que señalarlo y ya no justificarlo y ya no estar dándole vuelta a este asunto de la apología de la violencia en nuestro país y en el mundo en general.

Hoze: Bueno, en mi caso también me gusta pensarlo como un ejercicio actoral de la polaridad, como un ‘Armadillo’ construido a partir de muchas experiencias que, desafortunadamente, también pude presenciar en Tijuana, digo, nunca al grado en el que vemos al ‘Armadillo’ tan de cerca cometiendo esos crímenes, pero sí a partir como de experiencias del miedo que puede generar en ti.

Y esta polaridad entre si puedes sentir el amor pleno, también estamos hablando de lo mismo, el amor y el odio es exactamente lo mismo, pero en un lugar polarizado, la luz y la oscuridad arriba, abajo. Este personaje me dio la posibilidad de poder adentrarme en los lugares más recónditos, más oscuros de mí para poderlos llevar al personaje.

Fotograma de Coyotl (CORTESÍA )

Hoze, ¿cómo fue tu interacción con Paulina Gaitán? Tiene una química muy buena en pantalla, pero también se nota este rechazo, no de ustedes, sino de los personajes. Este juego en pantalla, ¿cómo fue trabajar con ella?

Hoze: Increíble. De verdad, Paulina me parece de las mejores actrices de nuestra generación es una actriz que es muy buena compañera, desde que llega al set la vibra del ambiente cambia, tiene una luz increíble y tiene unas ideas súper aterrizadas y siempre que proponíamos cosas para para las escenas se quedaban porque estaban súper vivos (los personajes).

Todo estaba sucediendo al mismo tiempo, el desarrollar una amistad, que fue la primera vez que trabajamos juntos, y lo que estaba sucediendo con nuestros personajes, que era como similar, había este enamoramiento, flechazo, que también Jenny siente por el ‘Armadillo’. Entonces como que nos gustó mucho poder compartir escenas juntos.

Fotograma de Coyotl (CORTESÍA)

Horacio, conoces que eres una persona que le gusta luchar por derechos, que le gusta estar siempre dando la voz a cosas latinas, enfrentarte a este tipo de situaciones ahora ya con algo no histórico, sino con algo más real, más actual, ¿qué tanto te permite a ti seguir con este discurso?

Horacio: Yo creo que a veces nos toca estar en diferentes lados y a veces nos toca darle cuerpo y voz a la parte más oscura de la sociedad.

Creo que esta parte oscura me interesaba mucho en este proyecto, porque la luz está en la fantasía, la luz está en las tradiciones de México, la luz está en pensar en que todos tenemos un nahual, positivamente hablando, dentro de nosotros y hay algo que es bien interesante de esta serie que es el pueblo en sí, cómo el pueblo es al final de cuentas el verdadero héroe de esta historia, aunado a la figura del Coyotl que es la bestia que ayuda a que sucedan las cosas, pero sin el pueblo el coyotl no existe.

Y eso es lo que me parece más interesante de la historia y por eso quería darle voz a este personaje. Creo que estamos en un momento de la geopolítica en donde es importante entender los contextos que nos llevan a la violencia que actualmente vivimos, un poco se toca en ‘Coyotl’, pero podemos seguir hablando de estos temas.

Creo que es necesario desmenuzar y no solo poner la violencia como una manera de vender. Yo sé que afuera de México, la visión de México es solo esa, pero a partir de esta serie que tiene esa visión que nos han generalizado y que nos han metido ahí, ésta otra visión que es más interesante, que es el poder del pueblo y el poder de nuestras historias y de nuestras narrativas y de las leyendas de México que creo que mientras más nos fuéramos a ese lado de las leyendas.

Mientras más cultiváramos esa parte, no sólo de México, sino de Latinoamérica, también todos los chicos y chicas que tienen que meterse en estos terrenos tan oscuros de la violencia podrían tener otra manera de ver su vida y de soñar de manera diferente. Y eso a mí era lo que me interesaba mucho de este proyecto en específico. Si en este proyecto no hubiera existido el coyotl, probablemente yo no estaría en él.

¿Cuál es tu nahual?

Horacio: Mi animal favorito por lo que representa mística y físicamente es el jaguar negro. Hoze: Y el mío creo que la serpiente.