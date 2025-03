Daredevil: Born again: El diablo de Hell’s Kitchen regresa al MCU para llevarlo a otro nivel

Fotograma de Daredevil: Born Again (Giovanni Rufino/Giovanni Rufino)

El diablo de Hell’s Kitchen está de vuelta y de una muy buena forma. Daredevil regresa con Born again en la nueva serie de Marvel y Disney+, mostrando que la vida como justiciero implica una gran responsabilidad.

En Crónica Escenario charlamos con los protagonistas Charlie Cox (Daredevil), Vincent D’Onofrio (Kingpin), el guionista Dario Scardapane, los directores Justin Benson y Aaron Moorhead y los productores Brad Winderbaum y Sana Amanat para hablarnos de este esperado show.

El relato retoma a Matt Murdock en su vida después del blip, donde creció como abogado y dejó un poco de lado su vida como justiciero.

“La última temporada terminó en 2018 y muy temprano en esta serie, él sufre un trauma, lo que lo obliga a repensar y reencontrar su identidad de una forma más profunda de lo que hemos visto. Termina por escoger un camino que sirve como un curita que le van a arrancar lenta y dolorosamente”, explicó Cox.

“Aunque es el mismo Murdock, ahora es influenciado por todas sus experiencias previas”, añadió.

LA LUCHA DE LOS PERSONAJES

De igual forma y después de la dura lección recibida en Echo, Wilson Fisk regresa a su amada Nueva York para hacer de las suyas frente al héroe de Hell’s Kitchen. “Tanto Matt como Wilson son hombres rotos”, dijo.

“Si puedes pensar en la metáfora de los vampiros tratando de vivir a la luz del día, eso es similar a la lucha que están pasando ambos. Él tiene sus asuntos, yo tengo mis planes. De hecho son pocas veces las que hemos compartido escena, pero eso ayuda a la historia porque cada vez que sucede significa algo intenso”, señaló D’Onofrio.

Curiosamente, a pesar de su tremenda maldad, Kingpin es uno de los villanos más queridos de la televisión.

“Creo que, por siglos, las novelas e historias de crímenes siempre han sido populares porque crean una distancia del verdadero peligro y son excitados por ello. Nuestro show es muy urbano pero tiene ese elemento en formas mayores mientras que, en contraparte, tenemos al héroe y todos lo adoran también”, comentó a su vez Vincent.

EL VILLANO TAMBIÉN ENFRENTA SUS DEMONIOS

Así como Matt Murdock enfrenta sus demonios, Fisk tiene una misión clara en mente. “Es el mismo tipo de siempre, pero con misiones distintas. Primero, sanar todo con su esposa, y luego está la otra parte donde planea ampliar su alcance y está dispuesto a todos por hacer crecer su control, lo cual no es sencillo porque tiene que hacerlo a plena luz de día, sin secretos”, expuso el histrión.

Con todo y los cambios para esta nueva temporada, la gente tiene altas expectativas por volver a ver al Daredevil que conocen. “Logramos mezclar corazón y músculo, además de una humanidad a ambos protagonistas junto a un conflicto que ambos tienen con sus ‘pasajeros oscuros’, manifestó Scardapane.

“Para lograrlo, siempre usamos diferentes herramientas narrativas, mucha acción mientras ambos pelean por su ciudad. Lo divertido es que agitamos todo un poco para soltarlos y que creen una evolución de lo que fueron en el show antes”, añadió.

Fotograma de Daredevil: Born Again (Giovanni Rufino/Giovanni Rufino)

EN BUSCA DE UN CONTENIDO DE CALIDAD

Pero pelear por Nueva York no será sencillo, especialmente con nuevos integrantes en el grupo, como Muse: “Es un factor estresante para ambos porque él crea un efecto que impactará más allá y hacia el futuro del show”, continuó Dario.

“Se sabe que aparece en la serie pero lo que pasa con él y el efecto que tendrá en estos dos, lo tendrán que ver ustedes”, complementó.

En cuanto a la acción, Sana ofreció detalles sobre lo que podremos ver en Daredevil born again. “Queríamos asegurarnos de que fuera tan buena como en el show anterior. Si podíamos alcanzar esa calidad, sería maravilloso”, dijo.

“Además, aprecio mucho que ambos actores estén haciendo un gran trabajo. Todos somos fans de la buena acción. Esperemos que la gente aprecie el trabajo arduo que hemos hecho en esta temporada nueva”, siguió.

“Cuando tomamos la increíble decisión de revivir el show, no sabíamos qué tan lejos llegaríamos con ello. Tal vez, de inicio, fuimos un tanto suaves, pero lo fuimos empujando más y más hasta que nos percatamos de que, para cumplir las expectativas de los fans, necesitábamos arriesgarnos mucho más. Parte de la visión que puso Dario sirve para llevarlo hasta el límite que podamos. Y nunca hubo un punto de quiebre, realmente”, complementó Brad.

UNA ATMÓSFERA TRÁGICA

Pero no todo es acción, sino también tragedia en las vidas de Murdock y Fisk. “Recuerdo que cuando armábamos la Saga del Infinito pude ver la serie original como fan y creo que Charlie y Vincent recrean esos personajes mejor que nadie”, expresó Winderbaum.

“Cada vez que pienso en el cómic me vienen a la mente ellos dos. Existen muchas líneas trágicas en los cómics que los ponen a prueba y honramos eso en Born again”, continuó.

Otra parte clave para la serie es, sin duda, la ciudad de Nueva York que, en palabras de los directores, era fundamental darle una identidad. “Siempre nos pidieron que captáramos la esencia de la urbe. Aunque no somos de origen neoyorquino, amamos esta ciudad y tenemos amigos en ella”, dijo Justin.

“Ellos nos ayudaron a crear toda esta visión del documental dentro de la serie que sirve para medir la temperatura de Nueva York sobre lo que la gente opina de los vigilantes enmascarados y de Fisk como gobernador. Creo que con eso capturamos el corazón latente de esta ciudad”, detalló añadió.

LAS MOTIVACIONES DE DAREDEVIL

También se profundizó en las motivaciones del protagonista: “Daredevil normalmente presenta dilemas con las instituciones como la política y la ley pues es abogado. Colaborando con nuestro cinematógrafo y nuestro diseñador de producción, le dimos un toque muy realista a las locaciones”, dijo Benson.

“En el mundo de Murdock, usamos una cámara en mano y lentes más amplios, como si te sentaras frente a él y tratando de crear una sensación inmersiva, simulando que sientes y vives lo que él. Con Fisk, la cámara es más estática, extremadamente formal que te hace pensar en estatuas o monolitos, objetos inamovibles o permanentes y eso le daba un toque aterrador a su visión”, acotó.

Fue un proceso de búsqueda de replantearse la identidad: “Además, tratamos de pensar en quién era Daredevil, sino lo que los demás pensaban de él. Tratamos de buscar algo muy esocndido en el centro de su persona, como un agujero negro que jamás puede ser llenado ni en él ni con su rival”, dijo Moorhead.

Y cuando resolvimos estos dilemas, conversamos largamente para armarlo todo y poder canalizar esos dolores en cada escena y capturarlos honestamente. Nuestras tomas con ellos y la forma en que presentamos a este dúo nació desde la observación”, añadió.

Fotograma de Daredevil: Born Again (Giovanni Rufino/Giovanni Rufino)

LOS REGRESOS DE FOGGY NELSON, KAREN PAGE Y PUNISHER

Una de las más grandes sorpresas de Born again es el retorno de Foggy Nelson y Karen Page, que aparecen justo al inicio del show. “Era importante mostrar como habían evolucionado ambos desde la última vez que los vimos. Es darle un cálido abrazo a la audiencia para que, cuando suceden las situaciones, existiera ese contraste duro”, dijo Aaron.

“Y ese evento que los involucra sacude la fe de Matt/Daredevil de una forma que lo hace cuestionarse sobre su lugar en este universo. Ese dolor lo destrozó durante toda la temporada”, apuntó. “Además amamos a esos actores y no imaginamos la serie sin ellos”, sumó.

Otra gran sorpresa se da con el regreso de Jon Bernthal como The Punisher, pero ¿cómo será ahora su relación con Daredevil?

“Es un actor muy talentoso, tiene mucho carisma y energía. Cada que aparece en la serie es una delicia. Siempre trae mucha diversión al set y tiene un par de secuencias que serán potencialmente icónicos momentos del show”, dijo Cox.

“Además, somos muy diferentes personas pero Daredevil y Frank son muy similares. Cada que hago una escena a su lado como el héroe enmascarado, hace que me acerque a una versión de él que me emociona y me aterroriza a la vez”, agregó.

HOMENAJES IMPLÍCITOS

Aunque el título remite a una de las obras cumbre del Diablo de Hell’s Kitchen hecha por Frank Miller, la historia no es una adaptación directa de ese arco. “En sí solo es una referencia a que estamos de regreso después de tanto tiempo y sirve como homenaje a Frank. Y es curioso que, en la búsqueda de crear al mejor Daredevil encontramos también su peor parte”, indicó Cox.

“Creo que esa dualidad lo hace un personaje tan atractivo. Y cuando lo interpretas, también te permite ver la mejor y peor versión de ti mismo como actor, lo cual es divertido”, añadió el protagonista.

Si bien han desarrollado una profunda amistad por la serie, no hay duda de que Charlie y Vincent tienen una dinámica que saca chispas. “Mientras más pasa el tiempo, más nos odiamos el uno al otro”, ironizó el británico que encarna a Daredevil.

“Nos conocemos desde hace tanto tiempo que tenemos mucho en común. Me he enamorado de Charlie, es alguien genial y tenemos confianza mutua. Sé que cuando estoy en el estudio de un lado y él del otro, confiamos plenamente en que todo saldrá bien”, apuntó D’Onofrio.

UN DRAMA CRIMINAL QUE ENTUSIASMA

“Otro punto interesante para nosotros es que siempre quisimos escribir un drama criminal. Cuando la serie llegó, fue la oportunidad de hacerlo todo a través de nuestro instinto. Pero esto resultó ser algo muy diferente al estilo que habíamos tenido con Loki o Moon Knight o nuestros filmes independientes”, explicó Justin.

“Pero afortunadamente, fue un universo mucho más cómodo para abordar. Todos los personajes son humanos y cuando la tensión, consecuencia de la violencia y lo grotesco de las manifestaciones de sus egos ocurre, se siente a nivel callejero”, agregó el cineasta, quien es uno de los directores del show.

Finalmente, los dos protagonistas hablaron de lo que esperan que la gente se lleve de este esperado regreso de Daredevil. “Espero que sea entretenido para ellos, que los fans estén felices y del gran trabajo que hicimos “, mencionó D’Onofrio.

“Existía una sed por tener calidad e identidad, un sello del show y nuestros personajes en el pasado. Espero que sientan que esa vibra y energía está ahí de nuevo”, cerró Charlie.