El nieto cineasta de Ingmar Bergman y Liv Ullmann: “Mi abuelo pudo hacer unas 50 películas; eso, hoy, no es posible”

El cineasta Halfdan Ullmann (Avalon)

El noruego Halfdan Ullmann es nieto de Liv Ullmann y de Ingmar Bergman y se dedica al cine. Y hasta aquí las similitudes. “No hay nada que comparar; vivimos tiempos diferentes”, afirmó a EFE el director de Armand, su primera película.

El talento del director, de 35 años, fue reconocido en los festivales el pasado año, cuando ganó en Cannes el premio a la mejor primera obra y el galardón Descubrimiento en los Premios del Cine Europeo, así que las comparaciones no escasearon.

Tampoco faltan tras ver Armand, pues explora las consecuencias psicológicas que experimentan los padres y madres de dos niños a raíz de un supuesto caso de acoso sexual y de la reunión convocada por la dirección del colegio precisamente para abordarlo.

Entrevistado por EFE, Ullmann profundizó en el tema que trata en su debut, en el que hay muchas metáforas que representan miedos y que se van apoderando del filme, de modo que lo convierten en una especie de “pesadilla”.

El cineasta se mueve con habilidad por la frontera entre lo real y lo imaginado, como demuestra con el uso recurrente de una extraña alarma antiincendios. Según explicó, es “una metáfora sobre nuestra ansiedad, que nos indica si se trata de algo peligroso o es una falsa alarma”.

El trabajo “increíble” de Renate Reinsve

Armand está protagonizada por la actriz noruega Renate Reinsve, conocida por ser la protagonista de Verdens verste menneske (The worst person in the world en inglés), uno de los fenómenos del reciente cine europeo.

En la película de Ullmann, Reinsve da vida a Elisabeth, el personaje más complejo que, según el director, la actriz supo “conectar con la tierra”: “Ha sido capaz de trasladar toda la información que le di a su personaje, convirtiéndolo en alguien a quien podemos creer”.

Y aparecen personajes con numerosas capas, que parece que ocultan algún tormento, al igual que el edificio que representa el colegio, tan tétrico como misterioso.

Preocupación por la infancia

En la película, Ullmann lanza preguntas sobre qué educación está recibiendo la infancia en un mundo como el actual, manejado, en exceso, por el miedo.

“Creo que se está eliminando la autonomía y la individualidad de los niños, su confianza en sí mismos, su independencia. Creo que dentro de 20 años empezaremos a ver que cada vez más personas se niegan a asumir la responsabilidad de sus propias vidas, y esto da un poco de miedo, la verdad”, opinó.

No es ligero lo que trata Armand, y no era así el cine de sus abuelos Liv Ullmann e Ingmar Bergman.

Admitió que le cansan las comparaciones si piensa mucho en ello, pero intenta “bloquearlo” porque “no hay nada que comparar”.

“Son tiempos diferentes. Mundos diferentes. Mi abuelo pudo hacer unas 50 películas; eso, hoy, no es posible”, sentenció.