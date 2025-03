Lauren Mayberry en el Foro Puebla: Puro derroche de versatilidad

Lauren Mayberry en el Foro Puebla Una de las grandes postales de la noche. OCESA/Lulú Urdapilleta (LUL Lu Urdapilleta)

Luego de una impecable carrera de más de 10 años junto a Chvrches, la cantante británica Lauren Mayberry visitó la CDMX en la presentación de su proyecto en solitario y como promoción de su primer disco como solista, Vicious Creature (2024) en el que el hilo conductor fueron las situaciones cotidianas de las relaciones amorosas, ya se la saben, las quejas tras una ruptura, además de la expectativa que se tiene de las mujeres en la sociedad entre otras cuestiones. Sin duda, un trabajo que para los seguidores de la escocesa les urgía escuchar en vivo.

Para esta urgencia cientos de fanáticos se dieron cita la noche de ayer en el escenario del Foro Puebla en la Ciudad de México que desde que se abrieron las puertas del recinto, la fanaticada se apresuró a ocupar un lugar al frente del escenario, que aunque es pequeño, lo vuelve un espacio íntimo e ideal para explorar las capacidades sonoras y vocales de la cantante.

Alrededor de las 21:00 horas Lauren Mayberry y compañía salieron al escenario envuelta en aplausos y vítores propios del entregado público mexa, que reitero, tenían una ganas extraordinarias de escuchar este álbum en vivo, “así como se debe escuchar la música”, según explicó Susana de 25 años y que aseguró ser fan de la artista británica desde Chvrches y que ahora está época en solitario le tiene un sentimiento de fe y al que le augura un camino prometedor.

Lauren Mayberry en el Foro Puebla Es una artista con gran creatividad. OCESA/Lulú Urdapilleta (LUL Lu Urdapilleta)

Ya en materia, Lauren Mayberrry inició la velada con “Crocodile tears”, un clásico pop y con una voz alejada de los efectos que caracteriza a Chvrches, además de ser piezas más bailables.

“Gracias por estar aquí, en este mi primer show como solista en México”, dijo visiblemente emocionada la cantante oriunda de Glasgow, Escocia, ante de continuar con su repertorio completo de su álbum Vicious Creature, piezas como “Change shapes”, “Mantra”, “Shame”, “Anywhere but dancing” o “Punch drunk” continuaron una velada interesante y que al final dejó un sentimiento de querer escuchar un poco más.

Hacia el final del show, que duró poco más de una hora, la cantante, compositora, multiinstrumentista y periodista británica interpretó y contagió de su incombustible energía a los fanáticos y a los neófitos, con “Something in the air”, “Are you awake?”, “A work of fiction” y “Sorry, Etc”, además de una hermosa versión de “Bitter Sweet Symphony” original de The Verve.

Lauren Mayberry en el Foro Puebla Ofreció lo mejor de su repertorio. OCESA/Lulú Urdapilleta (OCESA/Lulú Urdapilleta)

Lauren Mayberry estuvo acompañada por un par de músicos igualmente multiinstrumentistas que se lucieron en cada momento de la noche, desde la rítmica batería, el poderoso bajo, las melódicas guitarras (acustica y electrica) y el clásico teclado, donde también Mayberry hizo suyo especialmente en “Are you awake?” o “Bitter Sweet Symphony”.

Luego de una rapidísima pausa que sirvió como descanso y encore Lauren y el resto de los músicos regresaron al escenario para interpretar los temas de despedida, que comenzaron con una bella y desgarradora balada “Oh, Mother”, un homenaje a su madre, que habla sobre llamarle y agradecerle todo, además de plantear el doloroso escenario de continuar la vida sin ella.

Siguiendo ese impulso Mayberry interpretó la única canción de Chvrches y en una versión acapella “The mother we share”, y finalmente se despidió bailando y cantando con su público con “Sunday best”. Concierto redondo de la cantante británica, quien demostró que sigue sus propias reglas y que tiene una versátil capacidad musical desde el pop hasta el rock.