‘Astro Bot’ y ‘Senua’s Saga’ lideran las nominaciones en los BAFTA de videojuegos

Imagenes de los proyectos nominados al BAFTA de los videojuegos (ESPECIAL)

El juego de plataformas Astro Bot y el título de aventuras Senua’s Saga encabezan las nominaciones de los Premios BAFTA británicos de videojuegos, junto al terrorífico Still wakes the deep, que se entregarán el 8 de abril, anunció este martes la academia.

En total son 17 las categorías, entre las que se encuentra la de mejor videojuego, mejor animación o mejor música, en las que la organización premia a la rama más joven de las industrias creativas con una sección que empezó a galardonarse en 2004.

Astro Bot y el británico Senua’s Saga: Hellblade II lideran la lista y optan a ocho estatuillas, al igual que el videojuego de terror Still wakes the deep.

Al premio a mejor videojuego aspiran, entre otros, el conocido The Legend of Zelda: Echoes of wisdom, junto a otros como el emulador de vendedor ambulante Thank goodness you’re here o el juego de rol Black Myth: Wukong, inspirado en una novela china del siglo XVI que protagoniza el mono Sun Wukong y que cuenta con seis nominaciones.

La nueva versión del histórico juego Call of Duty: Black Ops 6 aspira a hacerse con la mejor animación, al igual que recientes entregas de clásicos como LEGO Horizon Adventures o Warhammer 40.000: Space Marine 2, entre otros.

El premio a mejor juego debutante se lo disputarán el laberíntico ANIMAL WELL, el juego de cartas Balatro, o el colorido título de aventuras The Plucky Squire.

En total más de una decena de videojuegos que buscarán alzarse con estos influyentes premios de esta pujante industria, que gozan de una importancia simbólica, dado que fueron unos de los primeros galardones que reconocían a los creadores en la industria del videojuego.

En esta edición, BAFTA otorgará un premio especial al videojuego más influyente de la historia, para lo que ha pedido ayuda a los aficionados, que podrán sugerir los títulos mostrando su opinión en las redes sociales y su página web hasta el próximo 20 de marzo.