Burger Fest: El paraíso de la hamburguesa regresa con su tercera edición

Marcelo Lara, fundador de Burger Fest (OCESA)

Si algo nos une como sociedad es el amor por la comida, y si hablamos de placeres culposos, las hamburguesas ocupan un lugar de honor. Ahora, imagina un festival donde las mejores hamburgueserías de la ciudad se reúnen para ofrecerte su máxima expresión de pan, carne y creatividad gastronómica. Sí, suena increíble y es real: el Burger Fest 2024 está de vuelta en su tercera edición este 9 de marzo en Campo Marte.

Detrás de este festín hamburguesero está Marcelo Lara, mejor conocido como Burger Man, quien pasó de ser un simple aficionado a convertirse en el gran gurú de las hamburguesas en México.

Todo comenzó en 2019, cuando fue invitado como juez en un festival en Monterrey y se preguntó: “¿Cómo es posible que los regios tengan su propio festival de hamburguesas y en CDMX no?”. La idea se quedó cocinando a fuego lento hasta que en 2022, tras la pandemia, encontró a los aliados perfectos para hacerla realidad.

El Burger Fest no es simplemente un evento gastronómico; es un punto de encuentro para los amantes de la hamburguesa, un espacio donde la comunidad se reúne a compartir su pasión por este icónico platillo. “Lo que buscamos es que sea una experiencia de convivencia”, explica Burger Man en entrevista con Crónica Escenario. Y vaya que lo han logrado.

Este año, el evento contará con la participación de grandes nombres de la escena hamburguesera como Burger Punks, La Patties, Secret Burger, The Foodbox, We Love Burgers y muchas más. En total, más de 30 expositores estarán presentes, incluyendo opciones de comida complementaria como Belicona, Hippie Wings, Estrella de Galicia, Hellmann’s, Tacos Juan y Donas Americanas, entre otros.

Pero el festival no solo se trata de comer hasta quedar en coma de felicidad; también hay espectáculos, retos de cocina y hasta lucha libre. “Queríamos que la experiencia fuera más que solo comida. Ahora tenemos shows, atletas cocinando y retos que hacen que todo sea más divertido”, comenta Lara.

La hamburguesa ha dejado de ser solo comida rápida para convertirse en un símbolo cultural. Su popularidad se ha disparado con el auge de Instagram, donde los foodies buscan la hamburguesa más instagrameable. “Probablemente se comen más tacos en México, pero una hamburguesa bien hecha, bien presentada, siempre se va a ver increíble en una foto”, dice Burger Man.

Y es que el Burger Fest también ha servido como plataforma para impulsar la escena hamburguesera en México. No es un concurso, pero la calidad de los participantes es altísima. “Las hamburgueserías que están aquí son las que personalmente recomiendo. Si no me gusta una, simplemente no la menciono”, aclara Lara.

Los boletos ya están a la venta a través de Ticketmaster y en los restaurantes participantes. La entrada incluye vales para probar diferentes hamburguesas, refrescos y postres. Después de canjearlos, los asistentes pueden seguir comprando más delicias en los stands.

- Adultos: $700 MXN (incluye 3 sliders, 2 refrescos y 1 postre).

- Menores (8 a 17 años): $400 MXN (incluye 2 sliders, 1 refresco y 1 postre).

- Niños menores de 7 años entran gratis.

Si quieres ahorrarte unos pesos, hay boletos en preventa en restaurantes seleccionados y en Turibus con un costo preferencial de $650 MXN para adultos y $350 MXN para menores.

Con cada edición, el Burger Fest sigue creciendo y atrayendo a más aficionados. Su impacto en la cultura culinaria de la Ciudad de México es innegable. Para Lara, el evento es una celebración de la hamburguesa, pero también un reflejo de la evolución gastronómica del país.

El futuro del festival pinta prometedor, con posibilidades de traer conceptos internacionales y seguir elevando la experiencia. “Cada año buscamos innovar. En esta edición tenemos una hamburguesería de Los Ángeles que se suma al festival, y quién sabe, quizá en el futuro tengamos sorpresas aún más grandes”, adelanta Burger Man.

Así que ya lo sabes, si eres un amante de las hamburguesas (o simplemente disfrutas la buena comida y el ambiente de festival), el Burger Fest 2024 es un evento que no te puedes perder. ¡Nos vemos el 9 de marzo con el estómago listo!