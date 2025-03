Giovanna Romo: “A veces nos cuesta mucho ver a las mujeres en lugares importantes”

La actriz Giovanna Romo (ESPECIAL)

Que huevos Sofía es una cinta que nos cuenta como Sofía, una ejecutiva de una empresa dedicada a la fabricación de pasteles, es hecha a un lado para ocupar un puesto de mayor jerarquía para darle el puesto a la sobrina del dueño, lo que desencadenara en Sofía y otros empleados una guerra contra su antiguo jefe, poniendo al descubierto las malas prácticas laborales y personales por directivos de la empresa y la corrupción al estar en contubernio con las autoridades.

También es una historia de empoderamiento femeníno y de los trabajadores con intentos de humos negro con un elenco de actores principalmente extraídos de programas dedicados a la comedia. En Crónica Escenario conversamos con Giovanna Romo, protagonista de Qué huevos Sofía.

Giovanna, platícanos un poco de Sofía, de su entorno familiar, de su entorno laboral, de todos estos recuerdos que la van atormentando un poco. Y que alguien esté mereciendo un ascenso, pues no se lo den por el bonito nepotismo.

Qué fuerte, ¿no? Qué difícil. es una mujer que claramente tiene fuertes problemas con situaciones que irán viendo a lo largo de la historia, porque desde la infancia y desde la familia vienen las heridas de adulto que cargamos todos, y que a veces no nos hacemos cargo y las tapamos con diferentes cosas, adicciones, enfermedades, distracciones, fiestas en fin.

Sofía recae en una situación a causa de una infancia que no va en la historia claramente pero si nos lleva a entender un poco el por qué ella está así, porque sufre así y también el querer ser una mujer como nos las han dibujado.

Estas estas mujeres que son de hogar de repente pero no logran eso porque en algún punto Sofía pues tiene una hija, se casó como todas que cumplen ese sueño pero se separó y entonces, al final, pues que le toca a ella realizarse como mujer y darle lo mejor a su hija que eso es la historia también el querer ser una profesionista y un ejemplo para una niña donde para ella es su vida, ¿no?

El querer darle un viaje, el querer darle una escuela, el querer darle una educación y el hecho de ser leal a un trabajo durante tantos años y prepararse para eso y que no te den ese reconocimiento, donde también tenemos este abuso de poder y esta violencia por parte de un personaje como es el de Sergio Mayer.

Y creo que puede suceder en cualquier ámbito y en cualquier género. No quiero dárselo nada más a la mujer, sin embargo sí creo que a veces nos cuesta mucho ver a las mujeres en lugares importantes, ¿no? El hecho de que le relativicen su trabajo para dárselo a otra persona que no está preparada es algo que nos frustra a todos cuando hemos esperado un lugar en un espacio donde hemos sido trabajadores leales y preparados.

La película también toca otros temas, básicamente el empoderamiento de la mujer, pero también por ahí hay justo este personaje que es la sobrina del dueño. Una mujer que no sabe nada del negocio ni lo que sucede en él, pero por ser la sobrina ya tiene un lugar en la empresa, ocupando el lugar de alguien que lleva mucho tiempo preparándose para ocupar un puesto para el que está capacitada.

Fíjate, el personaje de Iris en este caso que lo hace Camila Romeo digo yo estuve ahí obviamente en las grabaciones y todo esto pero como lo veo ya de afuera desde la película en lugar de juzgarla como esta vieja que es la hija de y por eso le dieron el lugar pues no se realmente, ya iba a juzgarla, no se lo tomaba tan en serio una persona que no tiene el trabajo detrás de alguien que se prepara para esperar algo, que eso es lo que nos pasa todo el tiempo.

¿Cuántas veces, hasta yo como actriz, de repente, pues le dan el personaje a la más guapa o a la más acuerpada y nunca estudió, nunca nada, y tú sí? ¿Por qué? ¿Por qué, si yo llevo 15 años en esto? Todo el tiempo pasa en todos los ámbitos.

Y eso es lo que le pasa un poco a Sofía y eso es lo que le frustra y eso es lo que la saca de sus casillas para emprender esta historia con un jefe que le importó dos carajos la preparación y la lealtad de una mujer que lleva años en eso, estas mujeres que no nada más están romantizadas a casarse tener hijos y buscar el amor sino buscar un lugar en cómo desarrollarse como mujeres, como emprender un trabajo y un lugar importante en una empresa y es lo que queremos también tocar en la historia de Sofía y a que decidan por sí mismas el lugar que quieran ocupar, en una empresa o en su casa

Y es súper válido y creo que hasta Sofía llega a un punto en el que también anheló ese lugar porque no es una pelea de cuál lugar es mejor sino de que todos tienen un trabajo y todos tienen un lugar en el espacio que es importante.

La ama de casa que atiende al marido tiene un trabajo al ser una ama de casa, al cuidar niños y al final cuida de mi hija, ¿no? Y entonces también hay un celo de Sofía de, güey, esta mujer le está haciendo los hot cakes que yo le iba a hacer a mi hija.

Entonces este personaje que hacen de Renata es un personaje que también es admirado y que también es válido que está peleado un poco en la historia pero también detrás de eso hay una envidia, podría decir, o un corajillo de que a mí me encantaría irme a hacer las uñas y nada más, pero dentro de ese trabajo también ella está en su casa atendiendo, educando ayudando a la niña a hacer las tareas y Sofía está por otro lado tratando de sobrevivir a todos sus problemas, a todos sus fantasmas a todo lo que carga de niña a todo lo que carga en el trabajo.

Entonces hay una dualidad de personajes femeninos que creo que son muy importantes este que los vean y que se puedan identificar con cualquiera y también es este este grupo de amigo cansados un poco de la explotación de esta empresa deciden hacer la suya pero también tienen características muy diferentes cada uno de ellos que me parece por ahí también hay personajes con los que mucha gente se van a identificar.

Sobre todo por la explotación laboral que existe en este país así es y cómo los sobajan y los hacen como si fuera una secta, aquí tienen que ser así, tienen que decir esto y los otros todos doblegados porque a veces también somos muy agachones como sociedad y también como mexicanos que siempre es, claro sí, “Lo que usted diga” y además por estar aguantando una explotación y como también a veces no es justo lo que te pagan, por lo que aguantas, entonces está muy padre que justo este grupo de amigos también tienen un acto de fe como amigos hacia Sofía.

El querer de alguna forma hacer equipo para renunciar a un espacio

que ellos también han querido ser reconocidos, pero tampoco se les ha dado ese reconocimiento, termina teniendo muchas circunstancias de las cuales cualquiera, podría identificarse con todo lo que lleva cada quien, una que está manteniendo a veintitantas personas de su familia, la otra tiene sus gatos, y el otro tiene sus cosas personales, y la otra tiene a la niña, pero también tiene otros pedos de cuando era chiquita.

Entonces, siento que es una historia que habita muchos espacios y que podría ser cualquiera, de cualquier situación en la que pudiera vivir cualquier espectador que vaya a ver la película.

Por último, también lo que es hacer una película con tintes de comedia también, tocando algunos temas un poco serios, incluso el alcoholismo y todo esto,

Pues también hace que la gente se identifique más, ¿no? Sí, porque creo que justo me preguntaban cómo, oye, ¿no te parece delicado tocar la comedia en temas también un poco difíciles y yo la verdad estoy un poco acostumbrada a eso porque backdoor que ha sido algo que me ha abierto las puertas en la comedia justo habla de temas delicados a nivel social a nivel de religión a nivel sexual.

Y creo que la vida se trata de eso en general no estamos felices todo el tiempo ni todo el tiempo estamos tristes, creo que todo pasa y que la comedia está basada en tragedia o sea, al final de cuentas a ti te pasa una tragedia y tú me la cuentas y para mí, como soy ajena, me da risa y tú la estás viviendo en un universo diferente que dices, ‘wey, pero me caí del camión y casi me atropella’, tú así como de, ‘pues es que está muy chistoso, no’, pero para mí no fue chistoso, entonces creo que eso es lo padre de la comedia como no es el hecho de que te hagas el chistoso, es que las mismas circunstancias te llevan a eso.

Qué huevos Sofía, dirigida por Carlos Santos es una película que no logra el propósito que su director buscaba, pretende hacer una reflexión sobre la explotación laboral en la que muchos trabajadores en este país padecen a manos de empresas que aún viven en prácticas laborales decimonónicas y que las autoridades se hacen de la vista gorda.

La historia de Sofía no se sostiene por su sola para ver el acercamiento a sus vida, una mujer que tiene que luchar por mantener su vida como madre, empleada, empresaria y todo esto lidiando con traumas de la infancia y complejos desarrollados durante años, todo esto con una comedia que tampoco se desarrolla de forma natural.

Carlos Santos no logra una buena cinta como lo hizo con su anterior trabajo Señora influencer y cae otra vez en una película sin sentido, con un guión pobre y malas actuaciones que nos hacen recordar la fallida Chilangolandia, finalmente usted es el mejor juez de este trabajo.