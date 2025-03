Sting en el Auditorio Nacional: Cátedra de un viaje musical con mensajito a Trump

Sting en el Auditorio Nacional Una de las grandes postales de la noche. (Lourdes Rico)

Emblema del new wave, el rock y hasta el reggae, Gordon Matthew Thomas Sumner, mejor conocido como Sting, comenzó su carrera hace más de cuarenta años; al lado del baterista Stewart Copeland y el guitarrista Andy Summers formó The Police, una de esas bandotas que marcó toda una época con piezas como “Roxanne”, “Message in a bottle” o “Every breath you take”, todas ellas éxitos rotundos que aún forman parte del setlist de la vida de todo melómano.

La noche de ayer Sting se presentó en el escenario del Auditorio Nacional como parte de su gira Sting 3.0, la cual ha recorrido gran parte de Latinoamérica, junto al guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas, un formato de power trío como en viejos tiempos, en la primera de dos noches repletas de nostalgia, una energía desbordante y un gran desempeño musical.

Previo a la salida del músico británico, la fanaticada se aglomeraba fuera del Coloso de Reforma para hacerse de un recuerdo del concierto, desde la proverbial playera hasta los ahora populares stickers de los artistas en forma de figura religiosa, en este caso San Sting, o los inflables pines.

Luego, poco a poco la variopinto masa de fanáticos comenzó a ingresar al inmueble, seguidores de distintas generaciones, aunque, predominantemente pertenecientes a los babyboomers y la generación X.

Sting en el Auditorio Nacional

Rondando las 21 horas el artista británico salió al escenario con una oleada de aplausos y gritos de bienvenida a lo que se limitó en saludar y sonreír, visiblemente sincero, para interpretar inmediatamente “Message in a bottle” una de las consentidas del público y de las infaltables de The Police seguida por “If i ever lose my faith in you” de su etapa en solitario, marcando como sería la tónica de la noche, mezclando ambas facetas del músico bitánico.

“Muchas gracias México”, se limitaba a compartir con su público además de pedir que gritarán más fuerte en un entendible español, principalmente al interpretar “Englishman in New York”, una de las favoritas del público además de una de las más cantadas de la noche, además de ser una de las que marcan el estilo de The Police y de Sting, esa espléndida fusión de reggae y rock, de la cual fue pionero.

Siguió con “Every little thing she does is magic” la cual arrebató de nueva cuenta al público de sus asientos y los puso a bailar con ese ritmo que lo caracteriza. “Estamos muy feliz de estar aquí en México con ustedes”, dijo Sting antes de continuar con “Fields of gold”, “Never coming home” y “Synchronicity II”.

En su limitado pero entendible español, Sting contó: “La siguiente canción es una historia de la la biblia del rey David, él se enamoró de una hermosa mujer, el problema estaba casada”, refiriéndose a la letra de “Mad about you” que en su parte final ligó con “Spirits in the material world”.

Sting en el Auditorio Nacional

Una tras otra siguieron las piezas “Wrapped around your finger”, “Driven to tears”, “Fortress around your heart”, “Can’t stand losing you” y “Shape of my heart”, casi sin descanso salvo para agradecer o jugar con el público y repetir coros, además de pedir que gritarán más fuerte, cosa que el público hacia lo cual Sting juntaba las manos para agradecer.

Siguieron “I wrote your name (Upon my heart)” y “Walking on the moon” donde de nueva cuenta Sting demostró su extraordinaria capacidad vocal, la cual sigue intacta a través de los años, además de una condición física envidiable, y “So lonely” dónde demostró ese estilo propio de fusión musical entre el rock y el reggae, uno de los momentos más álgidos.

Luego de este momento catártico Sting tomó la palabra para recordar un poco la situación tensa que actualmente México vive con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, “Donald Trump quiere llamar Golfo de América al Golfo de México, está loco. Texas, Florida y California también son México”, dijo antes de reír y seguir con “Desert rose”.

Finalmente y en condiciones oficiales el concierto cerró con “King of pain” y desde luego “Every breath you take”, clásico de clásicos, el cual era de esperarse se cantó con todo pulmón, maravilloso. Se despidieron y salieron del escenario.

Sting en el Auditorio Nacional

‘Iralo despídete bien’. Aunque ya sabemos que este espacio es para tomarse un descanso breve y regresar para terminar como dios manda, así fue, con un ruidoso e interminable escándalo del público, Sting, Dominic Miller y Chris Maas, regresaron para finalmente interpretar “Roxanne” y “Fragile”.

Si bien el año pasado Sting presentó la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, el artista británico tenía más de siete años sin darle cariño en forma de un concierto a la Ciudad de México, por lo que está presentación fue un evento simplemente increíble e inolvidable.