Hamburguesas, hambre y mucha lucha: Burger Fest 2025

Omar Fierro en el Burger Fest (Agencia JDS)

Imagina esto: es domingo, estás en casa, en pijama, sin nada que hacer y con el estómago vacío. No sabes si es hora de desayunar o de comer (porque, seamos honestos, te levantaste tarde). ¿Qué tal unas hamburguesas? Pero no cualquier hamburguesa, no señor. Hablamos de más de 30 variedades en un solo lugar, acompañadas de una función de lucha libre. Suena como el plan ideal, ¿cierto?

Pues ese plan ya existe y es idea de Marcelo Lara, ex baterista de Moderatto y ahora gurú profesional de las hamburguesas. No por nada es conocido como Burger Man.

La cita fue el domingo 9 de marzo de 2025 en el estacionamiento del Campo Marte, a un costado del Auditorio Nacional. Desde la una de la tarde, una multitud de amantes de la carne se reunió para celebrar su pasión por las hamburguesas, los refrescos y, por supuesto, el calor citadino.

Porque sí, este es un evento que haría temblar a cualquier nutriólogo o mamá preocupada por la alimentación, pero a juzgar por la cantidad de asistentes, el veredicto popular fue claro: la felicidad también se mide en mordidas de hamburguesa.

Más de 40 stands ofrecieron sus mejores recetas, salsas, panes y creaciones. Pero ojo, no solo había hamburguesas. Entre la oferta gastronómica se encontraban tacos, hot dogs alemanes, café y donas para los más golosos o los que necesitaban un respiro entre tanta carne.

¿Cómo funcionaba la dinámica?

Al comprar tu boleto, recibías una cuponera con seis degustaciones: tres para alimentos, dos para bebidas y uno para postre. ¿Seguías con hambre? No había problema, podías adquirir más degustaciones por un promedio de $50 a $60 pesos cada una.

Pero la comida no fue lo único que hizo especial al Burger Fest. Entre las atracciones destacaron tres funciones estelares de lucha libre, un toro mecánico, pinta-caritas para los niños y hasta la presencia de Omar Fierro cocinando codo a codo con Enrique Lago.

Marcelo Lara, con su carisma rockero y su sonrisa de “yo sé dónde está la mejor carne”, se paseó entre la multitud como un profeta entre sus fieles, degustando y bendiciendo cada creación.

“Estoy muy contento porque cada año crece lo suficiente como para que siempre sea una experiencia más padre (…) Este es mi sueño guajiro hecho realidad”, comentó.

¿Y las estrellas del festival?

Entre las opciones destacaron Chicago Bernie’s, Hamburbifería, Secret Burger, Godzilla Burger, The FoodBox, We Love Burgers, Indómita, La Patties y Shmile Burgers, solo por mencionar algunas.

Al final del día, el Burger Fest 2025 fue exactamente lo que prometía: una fiesta para todos los gustos. Un lugar donde podías disfrutar de una buena hamburguesa, reírte con amigos y, si te atrevías, aprender una que otra llave de lucha libre. Una experiencia que, sin duda, dejó un buen sabor de boca (literalmente).