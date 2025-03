Scorpions en el Vive Latino: Las leyendas nunca mueren

Scorpions en el Vive Latino El vocalista Klaus Meine. (Alejandra Miriel )

La noche despejada y cálida comenzaba a enfilarse al final del sábado de Vive Latino y su edición 25 y que mejor que hacerlo con una bandota de esas que marcaron una generación, Scorpions salió a su hora en el escenario principal, justo en el Estadio GNP, poniendo en la noche con mucho rock y heavy metal primero con el tema “Coming home”.

“Hola México es genial estar aquí está noche”, dijo el vocalista de la banda alemana Klaus Meine quien se mostró desde el primer minuto feliz de estar en el Vive Latino y en México y que como cereza del pastel este año celebran sus 60 años de trayectoria.

Scorpions en el Vive Latino Matthias Jabs. (Alejandra Miriel )

El poder de Scorpions radica en su música explosiva y repleta de virtuosismo además de letras desenfadadas y poderosas como se aprecio en el completísimo set que mostró en el VL, “Gas in the tank”, “Make it real”, “The zoo” o “Coast to coast” que se presentó en su forma instrumental y donde la banda dio un de los momentos del concierto con los músicos formados uno junto al otro, Rudolf Schenker y Matthias Jabs en las guitarras y Paweł Mąciwoda en el bajo, mientras Mikkey Dee hacía retumbar la batería.

“Ha pasado mucho tiempo y creo que hoy no podríamos estar en un mejor lugar que en la Ciudad de México”, reconocía Meine.

Scorpions en el Vive Latino Rudolf Schenke. (Alejandra Miriel )

Desde luego no podían faltar clásicos como “Send me an angel” o “Wind of change”, el cual fue cantado por un repleto aforo, “Blackout” o “Big city nights”, ideales para finalizar porque al ser leyendas vivientes se dieron el lujo de tomar un descanso y hacer encore, y que mejor que con “Still loving you” la más cantada de la noche, y “Rock you like a hurricane”, cerrando un concierto perfecto aunque con algunos detalles técnicos insignificantes.

Scorpions cumplió con las expectativas y las superó indudablemente, sino que las superó, dejando claro que su legado está más vivo que nunca.