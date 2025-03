Elijah Wood recuerda a El Señor de los Anillos: “Fue una experiencia de sangre, sudor y pasión”

Fotograma de El Señor de los Anillos (ESPECIAL )

Elijah Wood, reconocido mundialmente por su interpretación de Frodo Baggins en El Señor de los Anillos, se presentó en La Mole 2025 para compartir con los fans anécdotas sobre su carrera y su pasión por el cine.

Durante la conferencia, el actor habló sobre los desafíos y aprendizajes que ha tenido a lo largo de más de tres décadas en la industria, recordando no solo su paso por la Tierra Media, sino también su trabajo en proyectos como Wilfred y su faceta como DJ.

Wood recordó su experiencia en el cine de terror y la emoción de interpretar personajes más oscuros, mencionando su admiración por Macaulay Culkin: “Nunca había trabajado en una película de terror y siempre fui fan de Macaulay Culkin, así que fue una grata experiencia tener variedad en esos papeles”, dijo en la convención.

También expresó su gusto por interpretar villanos: “Es muy divertido hacer villanos, sobre todo cuando tienen profundidad. Me gusta sentirme realmente parte de la historia”, compartió con los fans.

Al hablar sobre El Señor de los Anillos, Wood recordó el impacto que tuvo en su vida. “Fue una gran experiencia. Estuve en Nueva Zelanda interpretando a un personaje muy importante, y fue un proceso de mucho crecimiento”, recordó.

“A los 19 años, mientras otros estaban en la universidad, yo estaba filmando una de las películas más grandes de la época”, destacó la confianza en Peter Jackson y cómo la trilogía, considerada una de las producciones independientes más ambiciosas, fue creciendo con el tiempo.

“La gente creía en Peter Jackson, hizo mucho con lo que tenía, y poco a poco se fue industrializando. Fue una experiencia de sangre, sudor y pasión”, complementó.

Además de su carrera en el cine, Wood habló sobre su amor por la música y su trabajo como DJ, una pasión que comenzó en Nueva Zelanda justo por esa época.

“Toda mi vida he coleccionado música. Justamente empecé en Nueva Zelanda cuando vi esas máquinas para hacer mezclas. Fui aprendiendo, me dijeron que era bueno y eso me impulsó a seguir”, comentó.

También expresó su preferencia por los formatos físicos sobre lo digital. “Es más mágico tener la música en vinilos o cassettes que solo en archivos digitales. He tocado en varios eventos y me encanta compartir esa experiencia con la gente. Ojalá algún día pueda venir a México”, añadió.

Uno de los momentos más curiosos de la conferencia fue cuando contó sobre un obsequio inusual que recibió de un fan. “Lo más raro que me han dado son unas escrituras de una propiedad de 1800 firmadas por un tal Elijah Wood. Seguramente ya fue vendida hace mucho, pero fue un hallazgo divertido”, contó.

Sobre su paso por Wilfred, serie en la que fue protagonista por primera vez en televisión, Wood destacó la importancia del tema central: “Fueron cuatro años de mi vida. Nunca había sido el personaje principal en una serie de televisión, solía ser el invitado, Wilfred está basada en un show australiano y, cuando vi el original, entendí su impacto”, expresó.

“Es importante mencionar que trata sobre la salud mental, un tema que no siempre se explora en este tipo de producciones. Trabajar con Jason Gann fue una gran experiencia”, continuó el actor.

En cuanto a la inteligencia artificial y su impacto en la industria del cine, Wood expresó su preocupación por la autenticidad en la actuación.

“Más allá de su impacto en el cine, mis amigos ya están enfrentando problemas debido a la IA. El público busca autenticidad, algo real. Quizá en el futuro haya un cambio de perspectiva, pero el valor de la actuación está en las decisiones que toma el intérprete. Eso es lo que realmente da vida a un personaje”, enfatizó.

Algunos de los asistentes iban caracterizados con los trajes de la película e incluso un Gandalf, la conferencia de Elijah Wood en La Mole 2025 dejó claro que su legado en el cine sigue siendo fuerte. No solo por sus icónicos personajes, sino también por su pasión por la industria y su visión sobre el futuro del entretenimiento.