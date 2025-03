Six Flags alista desfiles de clase mundial para celebrar sus 25 años

Six Flags celebra 25 años (ESPECIAL)

Six Flags México celebra 25 años de entretenimiento para todas las familias, reuniendo a grandes personajes como La Liga de la Justicia y los Looney Tunes, quienes han sido parte de esta travesía que ha reunido a millones de personas en sus inmediaciones.

No solo se trata de un parque de diversiones, sino que ha sido un destino que ha sido sede de encuentros musicales, así como del entretenimiento visual, ya que inclusive, algunas de sus atracciones en distintas temporadas han estado inspiradas en series principalmente de la plataforma Netflix, y hasta películas a cargo de Corazón Films, entre otros.

Los festejos ya comenzaron y estarán disponibles hasta el próximo 5 de mayo, todos los visitantes podrán disfrutar de un exclusivo espectáculo de drones, así como de fuegos artificiales, música, y su desfile Spring celebration, que recorre por sus pasillos, encabezado por Batman, Superman, La Mujer Maravilla, Bugs Bunny, Piolín, y muchos más.

“Habrá desfiles de clase mundial que representarán la esencia y magia de Six Flags y se hará un tributo a la cultura mexicana, no solo por los personajes que han sido parte de la infancia de muchos de nosotros, sino por todo lo que representa y ha representado este parque”, detalló Kelly Daugherty, directora de Entretenimiento de Six Flags Corporation.

Agregó: “La magia no termina aquí, cada noche el cielo se iluminará con un impresionante espectáculo con más de 300 drones que contarán la historia de Six Flags México, todo el día estarán las distintas actividades, además de disfrutar del menú, y las atracciones que ya son un legado para todos”.

Desde su llegada a México en el año 2000, Six Flags se ha caracterizado por contar con diversas atracciones y festivales como el Festival del Terror, uno de los más concurridos, Christmas In The Park, Héroes y Villanos, así como este que conmemora su festejo.