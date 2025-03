Hamdan Ballal habla tras el ataque de colonos israelíes y detención del ejército: “Nuestras vidas corren peligro”

Los cineastas Basel Adra y el afectado Hamdan Ballal (Nuria Garrido/EFE)

El cineasta palestino Hamdan Ballal, uno de los cuatro codirectores y ganadores del Oscar por el documental No other land, dijo este martes que los colonos que le agredieron ayer en la aldea de Susiya, sur de Cisjordania ocupada, intentaron matarle, tras lo cual pasó la noche arrestado en una base militar israelí.

“(Los colonos) me estuvieron pegando durante quince o veinte minutos”, relata Ballal a EFE y otros periodistas en Susiya, tras su puesta en libertad esta tarde. “Los soldados me dijeron cállate, estás bajo arresto (...) Les insistí en que necesitaba un médico porque tenía mucho dolor, pero me lo negaron”, dice el activista, quien permaneció maniatado y con los ojos vendados durante horas.

Ballal reconoce también que es la primera vez que sufre un ataque de tal magnitud y dice que después de ganar el Oscar -por una película que denuncia la ocupación israelí y que también triunfó en el Berlinale-, sus vidas “está claro que corren peligro”.

Según un comunicado divulgado anoche por la productora del documental, sobre las 16:00 GMT los colonos, muchos enmascarados, aparecieron en Susiya con porras, cuchillos y al menos un rifle de asalto.

Cinco activistas estadounidenses fueron también “violentamente agredidos”, según el texto y testigos, y fue cuando Ballal - ensangrentado- estaba siendo tratado por paramédicos que los soldados le arrestaron junto a otros dos palestinos.

El rostro de Ballal aún estaba esta noche hinchado y con moratones, según pudo comprobar EFE. El cineasta denunció que le habían hecho heridas en diversas partes del cuerpo y dijo que “el único trabajo que hace el Ejército israelí es facilitar los ataques”.

La Policía israelí confirmó hoy que tres sospechosos habían sido interrogados por el supuesto “lanzamiento de piedras, daños materiales y por poner en peligro la seguridad regional”. En un comunicado añadió que un “ciudadano israelí” había resultado herido en el incidente, pero no menciona la agresión contra Ballal o los activistas.