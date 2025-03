“Llama a la ambulancia, me estoy muriendo”: Alertó Hamdan Ballal a su esposa tras el ataque de los colonos israelíes

Lamia Ahmad Ballal, esposa del cineasta Hamdan Ballal (Nuria Garrido/EFE)

El que colonos israelíes irrumpan con violencia en las aldeas pastoriles de Masafer Yatta, en el sur de Cisjordania ocupada, no sorprende a sus residentes. Pero la paliza que este lunes le propinaron a Hamdan Ballal, el codirector del oscarizado documental No other land, es vista por su familia como “una venganza”.

“No, no es la primera vez que los colonos vienen desde que (Hamdan) ganó el Oscar. Pero ayer sentí mucho miedo”, explica este martes a EFE, Lamia Ahmad Ballal, su mujer. Hamdan pasó la noche bajo arresto militar y sólo fue liberado este martes por la tarde para ingresar en un hospital y recuperarse allí de sus heridas, de las que se desconoce la gravedad.

“Se escucharon disparos y luego su voz (la de Hamdan) desapareció. No oía su voz. Y cuando le llamé me dijo: ‘Llama a la ambulancia, me estoy muriendo’”, recuerda Lamia.

Su marido había salido a grabar la agresión y fue golpeado cerca de la entrada de la vivienda familiar. Lamia dice que intentó abrirle la puerta, pero que ni los colonos ni los soldados se lo permitieron.

Ballal es vecino y residente de la aldea de Susiya, perteneciente al área de Masafer Yatta. Es aquí donde en un espacio temporal de cinco años (2019-2023) se desarrolla el documental No other land, que muestra la violencia colona, militar y la desposesión sistemática a manos de Israel que sufren los palestinos desde hace décadas.

Un filme galardonado también el año pasado con el premio a mejor documental en la Berlinale, pero que el Gobierno israelí ha pedido no exponer en cines del país y que en EU no logra una distribuidora.

Solo desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, al menos 20 aldeas palestinas -que aglutinaban unas 1.175 personas, incluidos más de 450 menores- han sido forzosamente desplazadas tanto de Cisjordania como del Valle del Jordán debido a la presencia de nuevos asentamientos y la creciente violencia, según datos de la ONG israelí B’tselem.

“Los colonos saben quién es Ballal”

“Estamos seguros de que todo esto tiene algo que ver con el premio. Hemos estado muy preocupados por Hamdan porque quedó muy herido y ni el Ejército ni la policía (israelí) informaban a nuestro abogado”, detalla a EFE el también codirector palestino Basel Adra, que presenció el ataque.

“No tengo dudas de que los colonos que vinieron ayer saben quién es Ballal”, dice Adra, quien también vive en otra de las aldeas de Massafer Yatta y es el narrador principal del documental.

Según una grabación de vídeo y el relato de testigos como el del activista israelí, Kobi Snitz, primero llegó un colono a Susiya, cargando una bandera israelí, y los residentes le pidieron que se fuera.

“Minutos después vinieron muchos más junto a las fuerzas israelíes. Empezaron a atacar con piedras y a disparar al aire”, lamenta este activista israelí que vive en Masafer Yatta para interceder en caso de ataques y apoyar a sus habitantes.

Según un comunicado divulgado por la productora del documental, sobre las 16:00 GMT de ayer los colonos, muchos enmascarados, aparecieron con porras, cuchillos y al menos un rifle de asalto.

“Cinco activistas judíos estadounidenses acudieron al lugar para documentar el ataque y fueron violentamente agredidos por los colonos, quienes también utilizaron piedras para destrozar su vehículo con ellos dentro”, detalla el texto.

Durante el ataque, Ballal quedó herido “incluyendo sangre e hinchazón”, detalla la productora. Mientras los paramédicos lo atendían, las fuerzas israelíes lo arrestaron junto a otros dos palestinos.

La Policía israelí confirmó que tres sospechosos habían sido interrogados por el supuesto “lanzamiento de piedras, daños materiales y por poner en peligro la seguridad regional”. El texto dice que un “ciudadano israelí” resultó herido y tuvo que recibir atención médica, pero no menciona la agresión contra Ballal o los activistas.

“La violencia se ha disparado. Desde el inicio del año hemos tenido 45 ataques de colonos contra la comunidad (Masafer Yatta). Pero Hamdan fue atacado personalmente porque los colonos le reconocieron como activista y, ahora también, como alguien conocido que ha ganado un Oscar”, insiste el codirector Adra.