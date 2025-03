Zayn Malik en el Palacio de los Deportes: Un emocionante show a la memoria de One Direction y Liam Payne

Zayn Malik en el Palacio de los Deportes (ESPECIAL X)

La gira Stairway to the Sky Tour llegó a México con un inicio memorable en el Palacio de los Deportes. Frente a más de 18 mil personas, Zayn Malik presentó su cuarto álbum de estudio, Room under the stairs, en un concierto que combinó la nostalgia de su pasado con la consolidación de su identidad como solista.

Desde el momento en que la cortina cayó, las fans no podían con su emoción al momento en que el ex integrante de la banda británica, abrió el show con “Night changes”, uno de los éxitos más emblemáticos de One Direction. La elección de esta canción no fue casualidad, ya que coincidía con una fecha significativa: diez años desde su salida de la banda británica en marzo de 2015.

“Es la primera vez que canto esta canción en una década”, declaró con voz entrecortada, provocando una ovación ensordecedora. Las fans, visiblemente conmovidas, corearon cada palabra mientras iluminaban el recinto con las linternas de sus celulares, rindiendo homenaje a una era que marcó sus vidas.

Después de este emotivo inicio, el concierto continuó con “My woman”, “Birds on a cloud” y “Dreamin”. Fue en la tercera canción cuando se quitó el saco, un gesto aparentemente sencillo pero que desató la euforia del público.

A lo largo del show, el tiempo parecía transcurrir con una rapidez inusual. Malik se tomó algunas pausas para presentar canciones, agradecer brevemente a sus seguidores o simplemente mencionar el título de los temas, pero mantuvo una interacción mínima. A pesar de esto, la conexión con la audiencia era innegable, ya que todos estaban inmersos en su música.

El escenario estaba decorado con árboles y césped, lo que reforzaba una sensación de intimidad a pesar de la magnitud del evento. La producción incluyó coristas que enriquecieron la interpretación del cantante, además de momentos instrumentales destacados, como solos de guitarra y espacios en los que el público tomó el protagonismo al cantar a capela.

Como es costumbre en el público mexicano, los fan projects no podían faltar. Durante “Scripted”, el recinto se iluminó con un patrón de colores: un tercio en naranja, otro en blanco y otro en verde.

Zayn presentó sus canciones con mensajes dirigidos a sus seguidores, reforzando la conexión emocional que mantiene con ellos. En “Ignorance ain’t bliss”, demostró su capacidad de dominar el escenario con su sola presencia. En “iT’s YoU”, la carga emotiva fue tal que más de una persona en el público no pudo contener las lágrimas.

Uno de los momentos más esperados fue “PILLOWTALK”, uno de sus mayores éxitos como solista. Con millones de reproducciones en plataformas digitales, la canción desató una ola de emoción en el recinto, con gritos, aplausos y un coro masivo que en algunos momentos superaba la voz del artista.

Para finalizar, el momento más conmovedor de la noche llegó al final del concierto. Mientras “Stardust” sonaba de fondo, las pantallas proyectaron un mensaje en memoria de Liam Payne: “ Liam Payne 1993-2024. Love you bro ”. El homenaje dejó en silencio a la multitud por unos segundos, antes de que estallaran los gritos de “¡Liam, Liam!”, aplausos y lágrimas por parte del público.

Con México como la última parada de su gira, Zayn cerró un capítulo en su carrera con un concierto que equilibró la nostalgia de su pasado con su presente artístico. A través de una íntima producción, una interpretación sólida y una conexión genuina con sus seguidores, la primera de las tres noches en el Palacio de los Deportes será para recordar.