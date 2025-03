‘The White Lotus’: “Un testamento para cuestionarnos si somos suficientes para los demás”

Fotograma de tercera temporada de The White Lotus (CORTESÍA )

Regresó una de las series más populares de la televisión con The White Lotus, que en su tercera temporada nos ha regalado gratas sorpresas, emociones y el típico sello que solamente Mike White, creador del relato, puede darle a su show.

En Crónica Escenario charlamos con algunos de sus protagonistas, Carrie Coon, Leslie Bibb, Michelle Monaghan, Walton Goggins, Parker Posye, Patrick Schwarzenegger, Sam Nivola y Jason Isaacs, sobre los recovecos de este nuevo relato de suspenso que capta muy bien la naturaleza humana.

LAZOS DE AMISTAD PARA DAR CALIDAD

Carrie Coon da vida a Laurie, una de las inseparables amigas que se encuentran en este paradisiaco lugar sin saber lo que le espera. La actriz habló sobre ese lazo de amistad que representa al lado de sus compañeras, Jaclyn (Monaghan) y Kate (Bibb).

“Mi marido tiene una cita en una de sus obras que dice ‘los nuevos amigos son mejor que los viejos’. En mi caso, no tengo amigas de esa etapa tan joven de mi vida. Eso fue algo inusual para mí en la serie porque mis amistades femeninas se han desarrollado muy tarde”, expresó.

“Creo que cada vez que descuidas una relación corres el riesgo de que se fracture, ya sea un matrimonio o una amistad longeva. Bromeábamos en el set sobre si estas mujeres hubieran sido honestas desde el comienzo, sus vacaciones hubieran sido diferentes. Pero todos fingen, y me da miedo que la gente se relacione con el pretender que viven una vida extraordinaria cuando no es así”, añadió.

“Además, existe un gran factor de vulnerabilidad que es complicado capturar”, señaló a su vez Leslie Bibb, quien encarna a Kate en esta serie.

“Si bien nuestra amistad se sentía muy íntima mientras estábamos en Tailandia. Compartiendo momentos, fotografías y todo juntas. Eso fue lo que nos ayudó a clavarnos en la aventura de The White Lotus. Pero definitivamente es diferente de lo que uno era cuando crecía a quien uno es ya como adulto”, continuó.

“Para mi personaje, Kate, Laurie y Jaclyn le daban una validación. Esta amistad definitivamente plantea diferentes interrogantes sobre la amistad, el cariño y la aceptación a pesar de nuestros puntos de vista diferentes. Es la longevidad contra las cosas en común en el presente”, agregó.

UN TESTAMENTO SOBRE CÓMO ESTAMOS CONDICIONADOS

Michelle Monaghan complementa esa peculiar triada con Jaclyn, actriz que reflexiona sobre uno de los factores más interesantes de este show. “The White Lotus es un testamento para esas expectativas fuera de la realidad que tenemos para cada uno y cómo estamos condicionados socialmente a juzgarnos, ser competitivos y siempre cuestionarnos si somos suficientes para los demás”, dijo.

“Estas mujeres parecen unidas pero poco a poco ves cómo cada una quiere defender sus propias elecciones de vida mientras tratan de ser percibidas como chicas con una vida perfecta cuando realmente están atravesando sus propios problemas y vulnerabilidad”, sumó.

Arte de la tercera temporada de The White Lotus (CORTESÍA )

Ante esto, Mike White, el creador, nuevamente crea una intrincada red de personajes complicados y rotos cuyo arco se va desarrollando en la serie. “Es interesante el camino porque nunca puedes anticipar lo que va a suceder al final”, expresó Monaghan.

“Fue maravilloso poder descubrir nuestros respectivos arcos a través de una historia específica. En nuestro caso, fue emocionante el tener una dinámica de jerarquías de poder constantemente cambiantes donde una era la víctima, otra la perpetradora y así. Y cuando hablábamos con Mike, siempre buscamos hablar del comentario político y social y los sistemas de creencias que tenían”, agregó.

“Para mí, eso era lo más jugoso de todo. Poder interpretar a esta actriz que tuviera este privilegio o beneficio sobre otros. Pero también el hecho de poder encontrar el lado humano de ella y cómo compara su carrera con las experiencias de vida que sus amistades tienen y que tal vez ella no pero desearía tenerlas. Fue una colaboración realmente especial, todo un proceso inspirador al lado de Mike que me dejó muy satisfecha”, enfatizó.

“El guión es excelente, todo lo que necesitas está ahí. Es gracioso sin ser forzado y Mike tampoco es tan exagerado con el lenguaje”, manifestó Coon sobre el guión de esta serie.

“Él es muy bueno en reconocer las fortalezas de los actores con los que trabaja, es muy ingenioso y habla nuestro idioma. Y nunca toma una decisión arbitraria en lo que hace. Siempre tiene idea de lo que necesita para que el guión funcione y eso lo hace especial. Es todo un lujo poder sentarte a la mesa, rodeada de un gran cast y compañeros y hacer estas escenas grandes de diálogo entre todas”, comentó.

GRAN DESARROLLO DE PERSONAJES

Bibb ahondó en el desarrollo de su personaje y la construcción del mismo. “En el caso de Kate, tiene miedo de expresar sus creencias, ya sean políticas o si solamente no le gusta el color rosa. Ella siempre busca la aprobación y respeto de sus dos amigas. Pero curiosamente ella se convierte en la gran conexión entre ellas durante este viaje”, expresó.

“Estas vacaciones son de suma importancia para ella tanto como sus amistades, pero no sabe ni está segura de que ese lazo sobrevivirá a este momento, o si lo harán al más puro estilo del White Lotus. Me parece que, hacia el final, al expresar sus sentimientos sinceros se siente culpable porque ellas son como su familia”, siguió.

Walton Goggins encarna al desagradable Rick Hatchett, alguien que detonará muchos sentimientos encontrados en The White Lotus. “No creo que haya palabras para explicar la conexión que tienen los personajes. En mi mente, mi personaje, Rick, no es alguien que le agrada socializar del todo”, explicó.

“Pero con Chelsea le bastan dos minutos de conversación para entender que existe algo muy especial entre ellos. Y él no está ni está cerca de ser la mejor persona que existe en este show. Pero era importante establecer entre Aimee y yo una conexión de almas. Algunas de esas cosas son intangibles, no hay como describirlas”, añadió.

Asimismo, el popular actor ahondó en los motivos y actitudes de su papel. “Rick está huyendo de su pasado desde hace tiempo. Se gana la vida hacienda actos nefastos y viaja por el mundo por una simple razón: no puede volver a casa ni enfrentar lo que sucedió en su vida”, dijo.

Premiere de The White Lotus (CORTESÍA )

“Al final del día, existe un catalizador en medio de su crisis existencial que le permite cuestionarse cómo llegó hasta ahí. Su propósito se presenta desde el principio y es el último en ser revelado en The White Lotus, pero él busca un cierre que hasta el amor de su vida desconoce”, continuó.

“Y vaya, la forma en que las capas de la cebolla se desprenden resulta ser muy sorpresiva en los ocho episodios en donde nos damos cuenta de que esa unión puede no ser tan mágica”, agregó.

LA COMPLEJIDAD DEL LENGUAJE NO VERBAL

Un aspecto destacado de The White Lotus que trabaja muy bien su creador es la cuestión del lenguaje no verbal en sus personajes. Al respecto, Monaghan dijo: “El lenguaje no verbal y corporal es poco visto en este tipo de series pero para Mike era importante”, comentó.

“Él siempre quiere reacciones y que te quedes con algo de lo que hace para después ver cómo eso forma a tu personaje y pondera la respuesta que tienes al respecto de lo que enfrenta. Si bien siempre queremos decir buenas palabras, esos momentos nos ayudan a darle autenticidad a todos, sobre todo si respetas esa parte del proceso”, añadió.

Los Ratliff, interpretados por Parker Posey, Jason Isaacs, Patrick Schwarzenegger, Sam Nivola y Sarah Catherine Hook, son los adinerados que encontrarán en The White Lotus las fisuras de su familia.

“No soy madre en la vida real, solo cuidado a mis amigos como si lo fuera. Existe algo en mí que, al tomar este papel de madre y sentir lo que, a través de sus hijos, le representa todo en su familia. Hay algo muy bello en poder haber representado a esta familia tan unida”, expresó Posey.

“Creo que Victoria, en estos tiempos de caos donde las cosas pueden serle arrebatadas de golpe, a pesar de todo conserva su fiereza. El hecho de ver a una mujer de mi edad y cómo ve los hechos que suceden con sus hijos y el amor que los une antes de que se vayan de casa es bonito”, declaró.

SACAR A FLOTE EL FACTOR MÁS HUMANO

Otro punto interesante es cómo la humanidad dentro de todos los personajes que habitan el White Lotus poco a poco sale a flote, aún siendo los peores personajes. Sobre eso, Patrick Schwarzenegger meditó:

“Saxon encuentra ese factor humano gracias a Mike. Solo hice lo que él me pidió y lo que estaba en las páginas. Al principio tenía nervios sobre su unidimensionalidad, sobre el cómo es un tipo de fraternidad cualquiera”, comentó.

“Pero desde el lado de Mike, cuando trabajamos en él, quiso que en efecto fuera ese tipo pero que también fuera alguien con quien reirías o disfrutarías ver en la pantalla con el pequeño arco que enfrenta sobre el amor que tiene por su familia, por su hermano y hermana”, continuó.

Fotograma de 'The White Lotus'. Fotograma de 'The White Lotus'. (CORTESIA)

“Lo complejo es que no sabe cómo demostrarlo ni tiene los mejores ideales o valores de una persona exitosa. Sin embargo, intenta serlo. No queríamos que fuera alguien que todos odiaran nada más sino alguien un poco disfrutable con el que quisieras pasar el rato”, complementó.

Sam Nivola, que encarna a Lochlan, el menor de los Ratliff, comentó sobre cómo estos hermanos encuentran un punto de inflexión al reunirse en estas vacaciones. “La familia siempre es un refugio para el loco mundo que está afuera. Y lo interesante de la nuestra en la serie es que somos muy ricos. Y eso siempre viene con cierto grado de desconexión entre ellos”, dijo.

“De hecho, hablamos entre los tres de cómo creíamos que habíamos crecido con muchas niñeras de por medio. Por eso nos convertimos en un refugio el uno para el otro. Y eso es interesante, pues aunque no seamos realmente cercanos, al menos los tres hermanos aceptan ir en este viaje de vacaciones. Y luego compartimos un solo lugar y comenzamos a ver qué sucede entre ellos”, sumó.

UNA SERIE QUE DESNUDA ALMAS Y CUERPOS

The White Lotus desnuda almas y cuerpos cada vez que puede. Pero en esta temporada, el show da un paso al mostrar también desnudos masculinos, un punto que no había sucedido en el relato antes.

“Existen algunas conversaciones incómodas que no quedaron en el corte del primer episodio. Y en cuanto a los desnudos, confié plenamente en Mike para ello. Lo construimos bien y es diferente cuando un director o escritor o alguien que no conoces o del que desconfías te pida eso”, expresó Patrick.

“Pero con lo logrado por Mike en temporadas pasadas y la forma en que ama siempre empujar los límites y hacer del show algo excitante para el espectador es lo que me convenció de no dudar en hacer las escenas”, aseveró.

Por su parte Nivola también contó sobre sus desafíos: “En mi caso, es el primer desnudo que realizo en mi carrera. Tampoco había besado a nadie frente a cámaras. Claro que eso te provoca miedo y ansiedad, es algo muy intenso”, comentó.

“Pero Mike tuvo mucha delicadeza y creo que existen muy pocas personas en quienes confiaría mis tomas de trasero que no fueran Mike White. Él nos hizo sentir una reconfortante comodidad entre nosotros”, complementó Nivola.

Finalmente, Jason Isaacs alabó la capacidad de creación de personajes de Mike White. “Es muy extraño que te atravieses con un guión que sea tan tridimensional. Mike lo hace de manera brillante al introducirnos con personas aparentemente unidimensionales a los que les va añadiendo detalles y les va quitando las capas para meterlos en situaciones de presión imposibles y eso hace que brote su verdadera humanidad”, expresó.

“Me recordó un poco a Toro Salvaje, donde no hay forma que tu corazón no se rompa por Jake LaMotta. Y eso aplica con todos estos papeles que son ligeramente grotescos hasta que miras cómo sus vidas se caen a pedazos. Eso te orilla a ver que hay cosas que tenemos más en común que las que nos separan”, concluyó.