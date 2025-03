‘Bebé reno’ lidera las nominaciones a los premios BAFTA televisivos

Fotograma de 'Bebé reno' (ESPECIAL)

Bebé reno, el drama premiado ya en los Emmy y los Globos de Oro, lidera con ocho las nominaciones de los premios BAFTA de la televisión que la academia británica anunció este jueves y que reconoce los mejores desempeños en el sector durante 2024.

Mejor actor, mejor actriz de reparto (con dos candidaturas) o mejor miniserie dramática son algunas de las categorías a las que aspira conseguir una máscara dorada este éxito de Netflix, creado y protagonizado por el cómico escocés Richard Gadd, que vivió en sus carnes esta controvertida historia.

También opta a los premios a mejor guión dramático, mejor sonido de ficción, mejor edición de ficción y mejor dirección de ficción.

Le siguen en la clasificación empatadas a seis nominaciones la miniserie Mr Bates contra correos, basada en uno de los mayores errores judiciales de la historia británica, la serie de Disney +, Rivales y la serie de espías Caballos lentos.

Aglutinaron cuatro nominaciones cada una No digas nada, la serie basada en la historia de varios miembros del IRA (Ejército Republicano Irlandés, en inglés) y el documental de la BBC, Vida y muerte en Gaza, filmado durante más de un año por cuatro palestinos en la Franja.

En total, 134 títulos han sido nominados este año en las 49 categorías, entre las que también se premian la mejor cobertura deportiva, con pleno para la BBC en las coberturas de la Eurocopa 2024, los Juegos Olímpicos de París y Wimbledon, y temas de actualidad, con las guerras en Gaza y Ucrania presentes en Vida y muerte en Gaza y La guerra en Ucrania: El otro lado.

El BAFTA a la mejor serie dramática se lo disputarán Wolf Hall: El espejo y la luz, Blue lights, Sherwood y Supacell, mientras que por la mejor comedia guionizada competirán Alma’s not normal, Brassic, G’Wed y Ludwig.

Además, el documental español No estás sola: La lucha contra La Manada fue nominado a mejor creación internacional junto a títulos como las series estadounidenses Shōgun, True detective: Night Country y No digas nada, la australiana Colin from Accounts y la neozelandesa After The party.

La ceremonia de entrega de los premios, que estará dirigida por el actor escocés Alan Cumming, tendrá lugar el próximo 11 de mayo en el Royal Festival Hall del Southbank Centre en Londres.