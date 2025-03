Ela Minus muestra su universo sonoro electrónico en el Foro Puebla

Ela Minus en Foro Puebla La cantante agradeció a sus fans. (Adrián Contreras)

Ela Minus ofreció en el Foro Puebla un show cargado de energía, consolidando su sonido minimalista pero contundente.

En el penúltimo concierto de su gira, la artista presentó temas de su segundo álbum, Día, estrenado en enero de este año, en un espectáculo donde la música y la iluminación crearon una experiencia inmersiva, envolviendo al público en una atmósfera hipnótica de sintetizadores y beats precisos.

El concierto comenzó con un retraso de 20 minutos, aumentando la expectativa de los asistentes. Finalmente, una cuenta regresiva proyectada en el escenario marcó el inicio del espectáculo.

A los cinco minutos, los primeros beats resonaron en el foro, seguidos de una iluminación intensa que preparó el ambiente para la entrada de Ela Minus con su vibra futurista. Frente a los sintetizadores la artista apareció con su presencia magnética, encendiendo el ánimo de los presentes.

Ela Minus en Foro Puebla Una de las grandes imágenes de la noche. (Adrián Contreras)

El setlist estuvo estructurado para mantener una energía constante. “BROKEN” y “IDOLS” marcaron el primer punto álgido de la noche, con un sonido potente que vibraba en cada rincón del recinto.

Los visuales envolventes complementaban la experiencia, transportando a los asistentes a un universo de luces y movimiento.

Aunque la intensidad sonora predominó a lo largo del show, en ciertos momentos la voz de Ela quedó relegada detrás de la fuerza de los sintetizadores, algo que no restó impacto a la presentación, pero sí limitó la claridad de algunas de sus letras.

Uno de los momentos más emotivos llegó con “I WANT TO BE BETTER”, una pieza que resonó con fuerza entre el público, generando una respuesta entusiasta.

Ela Minus en Foro Puebla Ofreció lo mejor de su repertorio. (Adrián Contreras)

La energía se sentía, y un instante espontáneo resaltó cuando alguien en la multitud elogió el vestido de la artista, provocando una sonrisa genuina antes de que continuara con el show. Fue un recordatorio de la conexión íntima entre ella y sus seguidores, una interacción natural en medio de la intensidad electrónica.

“El cielo no es de nadie” elevó aún más el ambiente. La canción fue coreada con fuerza por el público, creando una comunión perfecta entre artista y audiencia. La iluminación jugó un papel clave, acompañando los cambios de ritmo con destellos y parpadeos que acentuaban la energía de cada compás.

En este punto del concierto, la fusión entre música y atmósfera visual alcanzó su punto máximo, consolidando el show como una experiencia sensorial completa.

A mitad del concierto, hizo una pausa para dirigirse a su audiencia. “Me están haciendo sonreír mucho”, confesó, recibiendo una ola de aplausos y gritos de apoyo.

Ela Minus en Foro Puebla Su propuesta convenció a los mexicanos. (Adrián Contreras)

Este breve respiro no hizo más que reforzar la conexión antes de encarar la recta final con “ONWARDS AND UPWARDS” y “COMBAT”, dos temas que elevaron la energía del foro hasta el clímax del espectáculo.

Cada beat parecía más intenso que el anterior, sumergiendo a los asistentes en un estado de euforia controlada.

Cuando el último sonido se disipó, la audiencia permaneció en su lugar, atrapada en la resaca de la experiencia. Pero Ela Minus no se retiró de inmediato.

En un gesto de cercanía y gratitud, se tomó el tiempo de firmar vinilos para los seguidores que esperaron pacientemente, cerrando la noche con un momento especial para quienes la han seguido de cerca.