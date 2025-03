Zayn Malik cancela concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México

Concierto de Zayn Malik en CDMX cancelado La tercera fecha de su gira Stairway to the Sky tour 2025 en CDMX no podrá realizarse por cuestiones de salud.

Oficialmente, Zayn Malik no dará su concierto programado para este viernes 28 de marzo en el Palacio de los Deportes. El cantante británico informó en sus redes sociales una disculpa. De momento, no se ha informado si estará reponiendo la función más adelante.

Zayn Malik cancela por problemas de salud

“Estoy desconsolado al decir que no podré presentarme esta noche en Ciudad de México. He estado muy enfermo desde esta mañana y, a pesar de intentar todo para seguir adelante, mi cuerpo simplemente no lo permite. Lamento mucho decepcionarlos. El amor y la energía que siempre recibo de mis fans significan el mundo para mí, y me duele profundamente perderme este momento con ustedes. Gracias por su comprensión, y por favor sepan que les estoy enviando todo mi amor a cada uno de ustedes”, publicó el cantante británico.

Carta de Zayn Malik El cantante británico argumentó problemas de salud y no estará esta noche en el Palacio de los Deportes.

La presentación de este viernes 28 de marzo era la tercera de sus tres fechas programadas en la capital de nuestro país en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Stairway to the Sky Tour.

¿Cómo serán los reembolsos de boletos por el concierto de Zayn Mlik?

Minutos más tarde, Ocesa dio a conocer que las personas que compraron sus entradas a través del sitio web de Ticketmaster, verán reflejado la devolución de su dinero en la tarjeta utilizada para la compra en los próximos días.

Sin embargo, se desconoce si el cantante regresará en otra ocasión para brindar este concierto a sus fans.