Semisonic rechaza el uso de “Closing time” en un vídeo de deportaciones de la Casa Blanca

La banda Semisonic y Donald Trump (ESPECIAL)

La banda estadounidense Semisonic rechazó y se desmarcó este lunes del uso de su éxito de 1998, “Closing time”, en un vídeo que difundió la Casa Blanca sobre deportaciones masivas en el que muestra a personas con las muñecas esposadas y el torso encadenado.

“No autorizamos ni aprobamos de ninguna manera que la Casa Blanca usara nuestra canción ‘Closing time’. Y no, no nos lo pidieron. La canción habla de alegría, posibilidades y esperanza, y no la entendieron en absoluto”, dijo la banda en un comunicado en X.

La Casa Blanca añadió la canción para acompañar un vídeo de 17 segundos titulado: “No tienes que volver a casa, pero no puedes quedarte aquí”, en el que aparecen varios hombres enfundados en un chándal gris, con grilletes en las manos y cadenas en el cuerpo mientras están siendo cacheados por las autoridades en un aeropuerto y suben a un avión.

La banda se suma a una retahíla de grupos musicales que se han negado a que el presidente de EU, Donald Trump, use sus canciones en publicaciones suyas o actos de campaña, incluidos ABBA, Guns N’ Roses, Beyoncé o Adele, entre otros.

El vídeo, que acumula cerca 3,8 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, fue difundido en redes sociales en plenas tensiones con la Justicia, después de que Trump ordenó hace unos días la deportación de 261 migrantes a El Salvador, desoyendo a la orden de un juez para frenar esos vuelos de expulsión.