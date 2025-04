Lit Killah compartirá su trap en México con mucha adrenalina

El cantante Lit Killah (ESPECIAL)

El trapero argentino Lit Killah se reunirá con su público mexicano el próximo 5 de abril, prometiendo un espectáculo donde podrán sentirse únicos y disfrutar de la música a otro nivel, así lo expresó el cantante en un encuentro virtual con los medios, también se suma al elenco de la edición 2025 del festival Tecate Pa’l Norte.

El Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, es un escenario que le permitirá tener la cercanía con cada uno de sus fans y darles a conocer cada canción de su material, Kustom. “Estoy emocionado de ya poderles mostrar este trabajo, el público de México siempre me causa mucha adrenalina”, dijo Mauro Román Monzó, nombre real del cantante.

Lit asegura que el género está pasando por uno de sus mejores momentos, ya que ha habido muchas corrientes a lo largo del mundo, sin embargo, considera que el trap de Argentina, llegó para marcar una pauta importante dentro de los exponentes de otros países.

“Comparando a México, que ya tiene su su sonido de cuna; y lo mismo con Chile, que ya tiene su reguetón bien plasmado; o Colombia, la diferencia de todos con Argentina, es que Argentina escuchó mucha música también en inglés o hubo mucho rock nacional también, pero esa combinación de criterios y todo hace que nosotros quizá hagamos temas más para ese lado”, compartió.

Además, aprovechó para agradecer que en este país particularmente, el público sea muy abierto a los distintos sonidos, dando oportunidad a los talentos emergentes y que poco a poco, se puedan ir consolidando.

Respecto a sus canciones dijo: “hablar de algo que me me sirva a mí en cuanto a lo personal o en cuanto a algo que yo quiero transmitir y a veces cuando eso no llega también trato de hacer como el ejercicio de ponerme como en los zapatos de la persona que me está escuchando”.

“También me inspiró mucho en hablar con amigos que están pasando por una situación. Entonces a la hora de escribir una canción, lo hago desde mi perspectiva de cómo actuaría yo ante tal situación, qué eso me ha servido mucho y es lo que lo que estoy haciendo”, concluyó.