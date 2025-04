2 Unlimited y las glorias del eurodance: “No hay dinero que compre saber que tu música sigue viva”

El dúo 2 Unlimited (ESPECIAL)

El furor de la música de los 90 no se ha apagado. Al contrario, sigue encendiendo pistas de baile y estadios en todo el mundo. Prueba de ello es 2 Unlimited, el icónico dúo de eurodance que, con himnos como “Get ready for this” y “No limit”, marcó una época y puso a bailar a toda una generación.

Ahora, la agrupación liderada por Ray Slijngaard regresa a México para ser parte del festival I Love Dance 2025, que se llevará a cabo en el Pepsi Center de la Ciudad de México el próximo viernes.

En entrevista previa a su presentación, Ray Slijngaard compartió sus emociones sobre volver a nuestro país después de más de tres décadas, su amor por la música de los 90 y su pasión por seguir en los escenarios.

Hablar de música electrónica en los años 90 es imposible sin mencionar a 2 Unlimited. La fórmula del grupo, que combinaba beats enérgicos con el inconfundible rapeo de Ray Slijngaard y los coros melódicos de Anita Doth, cambió para siempre el rumbo del dance europeo.

“Cuando empezamos en los 90, ya existían grupos como Snap!, pero nosotros trajimos algo nuevo a la industria. Nuestro sonido, la combinación del rap con una vocalista melódica y esos beats potentes, se volvió un modelo que muchos empezaron a seguir”, recuerda Slijngaard en entrevista con Crónica Escenario.

“Lo mejor de todo es que la música que hicimos se ha convertido en historia. La gente no nos olvida, y para mí eso es una bendición. No hay dinero que compre ese sentimiento de saber que tu música sigue viva”, añadió.

“LO QUE HICIMOS SE HA CONVERTIDO EN HISTORIA”





Desde su explosivo debut con Get ready for this en 1991, 2 Unlimited ha sido parte de la banda sonora de eventos deportivos, películas y fiestas en todo el mundo. “Nosotros creamos algo que puede sonar en cualquier parte, hasta en el Super Bowl. Estoy seguro de que podríamos hacer un show más enérgico que Kendrick Lamar”, bromea.

“Lo nuestro es un espectáculo en el que todo el público, incluso los que no nos conocen, acaban bailando y brincando”, sumó.

Ray no oculta su emoción por volver a México. La última vez que pisó tierras mexicanas con 2 Unlimited fue en 1993. “Han pasado 32 años desde la última vez que estuve en México. Una vez volví de vacaciones a Cancún, pero la última vez que toqué ahí fue en los 90”, cuenta.

“Ahora vamos con mis amigos de VengaBoys, con quienes ya hemos hecho muchos conciertos juntos. Será como unas vacaciones, porque para mí esto no es trabajo: es pasión”, añadió.

“LISTOS PARA TRAER UN SHOW MÁS GRANDE QUE EN LOS 90”





Desde su primer show en nuestro país hasta hoy, la industria de la música ha cambiado mucho. “En 1991, ‘Get ready for this’ sonaba diferente. Ahora hemos remasterizado nuestra música, le hemos dado un sonido más poderoso, hemos sumado mejores visuales… Estamos listos para traer un show más grande y mejor que en los 90”, promete Slijngaard.

A lo largo de su trayectoria, Ray ha compartido escenarios con algunas de las leyendas más grandes de la música, pero hay un momento que marcó su carrera para siempre: el día que conoció a Michael Jackson.

“Cuando era niño, siempre lo admiré. En 1989 fui a verlo en vivo y pensé: ‘Si algún día soy artista, quiero ser como él, con los trajes espectaculares, con una producción increíble, algo que haga sentir a la gente’. Y años después, en un evento, Michael me dio la mano y me dijo que le gustaba nuestra música. Me quedé sin palabras”, recuerda con emoción. “Él era mi inspiración. Fue el único artista que me dejó sin habla”, añadió.

Ahora, con más de 100 shows al año, Slijngaard asegura que 2 Unlimited sigue evolucionando, llevando su energía característica a cada presentación. “No hacemos playback. Todo es en vivo, con músicos, bailarines, con toda la energía de los 90, pero llevada a un nivel más alto”, explica.

“Incluso la gente joven que no nos conoce se sorprende cuando nos ve en el escenario. No se imaginan que alguien de 53 años salta y se mueve como si tuviera 20. Pero es mi pasión. Amo lo que hago, y eso se nota en cada show”, agregó.

“LA ESENCIA DE 2 UNLIMITED SIGUE AHÍ”





A pesar del paso del tiempo, éxitos como “Get ready for this” y “No limit” siguen sonando en todo el mundo, desde fiestas hasta eventos deportivos y películas. “Hemos remasterizado muchas de nuestras canciones para que suenen aún más potentes. Si escuchas ‘Get ready for this’ en su versión original y luego en la actual, notarás la diferencia. Antes era más cruda, ahora suena más grande, más épica”, asegura. “Pero lo importante no ha cambiado: la esencia de 2 Unlimited sigue ahí”.

Para él, la clave del éxito del grupo ha sido la autenticidad. “Cuando nosotros empezamos, la música era otra cosa. En los 90 nadie hacía esto por dinero o por fama, simplemente queríamos hacer música que nos hiciera felices”, explica.

Y aunque el panorama ha cambiado, con artistas de nuevas generaciones obsesionados con los lujos y la viralidad, Slijngaard cree que lo esencial sigue siendo el talento.

Además, asegura que el eurodance vive un renacer global. “El público lo está redescubriendo. Sigue sonando en películas, en estadios de fútbol, en las fiestas. Lo que hicimos con 2 Unlimited no se ha perdido, al contrario, se mantiene fresco. Nuestra música es atemporal”, asegura.

Sobre el escenario, Ray tiene una regla de oro: siempre dar un espectáculo en vivo, sin playback. “No importa si el público es joven o no nos conoce, al final del show van a estar brincando y gritando con nosotros. Tengo un gran equipo de bailarines y mi cantante en vivo, todo es muy auténtico, con la energía de los 90 pero en una versión más potente”, dice con emoción.

REENCUENTRO CON MÉXICO





Para él, la presentación en I Love Dance 2025 será una oportunidad única para reconectar con el público mexicano, al que no ve en concierto desde hace más de tres décadas.

“Estoy contando los días. La última vez que estuve en México fue en 1993. Es increíble pensar que, 32 años después, voy a volver con 2 Unlimited. La música sigue ahí y el público también”, dice.

Con un show explosivo, coreografías enérgicas y todos los himnos que marcaron a una generación, la presentación de 2 Unlimited en el Pepsi Center será una de las más esperadas del evento.

“Vamos a traer la misma energía, la misma magia y todavía mejor sonido. No hay tiempo para el playback, todo será en vivo, y vamos a demostrar que nuestra música sigue más viva que nunca”, dijo.

El festival I Love Dance 2025 se celebrará este fin de semana en el Pepsi Center de la Ciudad de México, con un cartel repleto de íconos del dance de los 90 y 2000. Y si algo tiene claro Ray Slijngaard, es que la pista de baile no dejará de moverse cuando 2 Unlimited suba al escenario. “Si buscan fiesta y quieren volver a sentir la energía de los 90, vengan a vernos. Porque los vamos a hacer saltar. ¡Será épico!”, concluyó.